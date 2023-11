¿Por qué se gritó ‘fuera Petro’ en el Metropolitano de Barranquilla?

La alegría por la victoria de la selección Colombia sobre Brasil, 2-1, ha sido eclipsada por la discusión pública surgida por los gritos en el estadio de “fuera Petro”, ambos hechos -la silbatina y luego la confrontación- son una muestra del grado de polarización política que azota al país.



Es difícil en ambos casos hallar una posición intermedia. Hasta ahora, como se ha escuchado en los análisis de los medios masivos o visto en las redes sociales, se está en una orilla o en la otra.



Ni siquiera hay un consenso en una asignatura que debería ser de carácter obligatorio de todo el conjunto de la sociedad: la protección de una niña menor de edad. “Ninguna niña y ningún niño, ni en Colombia, ni en el mundo, tienen por qué soportar este tipo de expresiones violentas y llenas de odio”, dice el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF. “Rechazamos lo ocurrido en Barranquilla e instamos a la ciudadanía, en todo el país, a promover entornos seguros y protectores para la niñez”, pide la entidad.



Este debería ser un propósito común al margen de cualquier postura política. Desde la oposición se argumenta que fue el propio presidente Gustavo Petro quien puso el foco en la joven: “Mi hija de 15 años tuvo que salir del estadio de Barranquilla. Dirigieron el cántico de la oposición contra ella, una mujer menor de edad. Cobardes", aseguró en su cuenta de X.

Mi hija de 15 años tuvo que salir del estadio de Barranquilla. Dirigieron el cántico de la oposición contra ella, una mujer menor de edad. Cobardes. https://t.co/yaNpnbFC3U — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2023

Diversos testimonios hablan del grado de dificultad para la mayoría de las 46 mil personas que estaban en el recinto deportivo precisar que la joven estaba allí. De hecho, hay voces que explican que la consigna fue por una invitación hecha a través de Tik-Tok para mostrar su rechazo al gobierno del presidente Petro en todos los partidos de la selección.



Esta semana el Opinómetro de Datexco mostró que un 64 por ciento rechaza la gestión del jefe del Estado. Cuatro puntos más que la encuesta de Invamer de octubre que pone su desfavorabilidad en 60 puntos.



En sucesos recientes las muestras de desacuerdo con sus políticas públicas a través de las expresiones verbales -que son una herramienta legítima de una democracia- han sido evidentes. Se vio en el discurso de la ministra de Deporte en Pereira cuando ella mencionó el tema de la ‘paz total’; en Suba, localidad de Bogotá, durante el llamado Gobierno con el pueblo; y en una ceremonia militar, también en la capital, cuando se chifló al presidente. En estas dos últimas, él estaba en persona.

Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto: Presidencia

También en el Metropolitano ya había sido blanco de los gritos de “fuera”, el representante del Pacto Histórico Agmeth Escaf, quien tuvo a su cargo la comisión séptima de la Cámara durante la discusión de la reforma de la salud, ejercicio que le dio visibilidad nacional.



En las últimas horas, varias de las voces más representativas de esta colectividad han insistido en tratar de centrar el tema en la hija del jefe del Estado. ¿Será así o estos sucesos mencionados muestran que un sector de la sociedad no está satisfecha con el gobierno y esta es la forma de expresarse?



"¿Cuánto odio se puede enquistar en nuestra sociedad? ¿No han sido suficientes seis décadas de guerra? Tramitar por vía de la violencia las diferencias es la principal característica del conflicto armado. Celebrar insultos a una menor de edad es un acto de pequeñez y mezquindad", dice el analista Gabriel Cifuentes.



"Los menores, según el artículo 44 de la Constitución, serán protegidos contra toda forma de violencia física o moral. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás", agrega José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional.



Ahora bien, ¿puede silenciarse las opiniones en una concentración de miles? ¿Por qué cuando el líder de izquierda Gustavo Bolívar invitaba a silbar al presidente Juan Manuel Santos también en los partidos de la Selección Colombia era un gesto democrático y hoy no?



¿Por qué los mismos activistas que se encargaron de convertir en tendencia la agresión verbal contra el presidente Iván Duque delante de sus hijos hoy se muestran alarmados?



En ese momento, un hombre se le acercó y lo grabó mientras le decía: “narcotraficante”, “paraco” y “asesino”. "No soy fan del expresidente Iván Duque ni de su gobierno, pero la manera como lo increparon es inaceptable. Porque lo vivimos también lo rechazamos", expresó en su momento Martín Santos, hijo del expresidente Santos, en defensa del exmandatario y líder del Centro Democrático, CD.

Facebook Twitter Linkedin

La familia del presidente Petro en el palco del Metropolitano de Barranquilla. Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO.

La situación muestra en todo caso la degradación de la discusión pública. Hace unos días cuando un grupo de manifestantes quemó un muñeco con la figura del presidente Petro, el expresidente Uribe hizo un llamado de atención: “La seriedad del Centro Democrático se pierde y los argumentos se olvidan cuando personas salen a quemar muñecos que imitan al presidente de la República. Dejan sin autoridad para reclamar seguridad”.



No se trata, sin embargo, de un fenómeno local. Hace un mes, en Madrid, el presidente de España, Pedro Sánchez, fue abucheado y pitado en el desfile del Día de la Fiesta Nacional: "Fuera, fuera", le gritaban.



El presidente Lula da Silva fue abucheado en el Maracaná, en la ceremonia de apertura de los Juegos Panamericanos Río de Janeiro 2007, en Brasil; y la otra cara de la moneda y también en el mismo estadio, el presidente Michel Temer, sustituto de la suspendida Dilma Rousseff, se le gritó en coro “Fora Temer” durante la apertura de los Juegos Olímpicos.



La silbatina era tan previsible al punto que las autoridades del Comité Olímpico ocultaron a Temer durante toda la ceremonia. "Después de este maravilloso espectáculo, declaro abierta la XXXI edición de los Juegos Olímpicos", dijo Temer en el que debió ser uno de los discursos más breves dados en una inauguración olímpica. "Pero ni siquiera el volumen repentinamente alto de la música ni los fuegos artificiales lograron disimular el desafecto de los presentes por el abogado de 75 años”, dicen las crónicas periodísticas de lo ocurrido allí.



En conclusión, la silbatina por una muchedumbre a un gobernante es habitual en las democracias aunque los juicios de valor se multiplican con toda clase de efectos a través de las redes sociales. Unas redes que el jefe del Estado ha convertido en su herramienta más eficaz de comunicación. "Cobardes. Les gusta es que bombardeen a los niños, fusilen a los jóvenes y se roben el erario. Adictos a la sangre", les dijo el presidente Petro en su cuenta de X a quienes gritaron en el estadio. La polarización, parece, ya no tiene límites.



