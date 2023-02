Una de las mayores apuestas que se jugó el presidente Gustavo Petro con su invitación a los ciudadanos para que este martes 14 de febrero salieran a las calles a mostrarle el apoyo a sus reformas fue el del número de seguidores que aceptaran su propuesta. Según informes de la Policía Nacional, suman unas 30.000 personas expresando su apoyo en las 14 ciudades donde hubo movilizaciones de Colombia.



En la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, también según fuentes oficiales, hubo 1.700 personas escuchándolo de manera presencial. Se trata de unas cifras calificadas por analistas como tibias.



Esto, además, en comparación con las mismas movilizaciones del propio Petro en la campaña política cuando en su condición de candidato llegó a llenar en su totalidad las plazas de 100 municipios distintos a lo largo y ancho del país.



Exactamente, según el brigadier general Tito Castellanos, jefe Nacional del Servicio de Policía, fueron 28.099 personas las que salieron a marchar y a conglomerarse en las diferentes plazas del país. "Se realizaron en todo el territorio nacional 108 actividades de manifestaciones públicas en 91 municipios, 27 departamentos y la ciudad capital, marchas, concentraciones y asambleas”, detalló el general Castellanos.



Para Carlos Arias, analista político, Petro -como cualquier líder político contemporáneo- cuenta con un apoyo masivo a través del ciberactivismo. "Las herramientas digitales les permiten a los ciudadanos expresar sus preferencias a un solo clic de distancia, a través del computador, la Tablet o el celular. Es un paso tan sencillo que por eso es en el ciberespacio se ven movimientos masivos a diario".



Otra cosa, dice él, es un acto muy distinto de salir de la casa y desplazarse a un lugar. Generalmente para que esto ocurra, el líder confía en el respaldo del ciudadano que sabe que puede ofrecerles respuestas a cuatro emociones involucradas: ira, rabia, odio y miedo.



Estas, considera el experto, generalmente se encuentran en el estado de cosas de quien concentra el poder. El opositor, lo confronta y reclama por esas emociones a nombre de la gente que se anima a acompañarlo.



En ese caso, sin embargo, Petro no es el representante de esas causas sino el gobernante responsable de dar respuesta a las exigencias de políticas públicas para que erradicar estas emociones.



Para él, era extraño, además, entonces, del que el ahora poderoso exige. Su rol es distinto. Debe dar respuestas. Además, Petro invitó a manifestarse por unas reformas que si bien son trascendentales en ese momento no eran conocidas. Por más que el jefe del Estado diga que estaban en su programa de Gobierno para un ciudadano de a pie no tiene en su memoria todos los documentos que un candidato escribe cuando en campaña.



Juan Gabriel Gómez, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, Iepri, de la Universidad Nacional, cree que es posible que si bien el tema es trascendental -la reforma a la salud, un hecho que toca la vida de todos los colombianos-, no hay absoluta claridad sobre esta.



"El problema principal es la falta de claridad de la reforma a la salud. Creo que muchos colombianos queremos un sistema mejor que el actual, pero nos aterra terminar con uno peor, clientelizado e ineficiente", dice él para explicar el bajo número de participantes.



Esta es la segunda manifestación convocada por Petro y sus aliados del Pacto Histórico en defensa de sus propuestas que recibe una tibia respuesta.



El senador Gustavo Bolívar también organizó unas movilizaciones cuando el jefe del Estado cumplió 100 días en el cargo que no cumplieron sus expectativas.



Petro tomó posesión de su cargo hace seis meses tras ganar la Presidencia en las urnas con la participación de más de 22 millones de personas.



De esto, 11.115.965 millones de ellas fueron a apoyaron a Petro y lo convirtieron en el primer presidente electo de la izquierda en la historia del país.





