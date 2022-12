Apenas habían pasado unos minutos desde que el Gobierno Nacional hiciera público el decreto 2422 de 2022 cuando ya el país era escenario de una controversia por los alcances de esta herramienta jurídica que busca sacar de la cárcel a varios protagonistas del estallido social que cambió la agenda política del país.



La discusión es, de menor grado, de forma; y de manera trascendental, de fondo. ¿Por qué si el decreto lleva la fecha del viernes 9 de diciembre se hace público solo hasta este lunes 12 de diciembre? ¿Por qué no lleva el nombre del presidente Gustavo Petro? En realidad, nunca aparece el nombre del presidente en un decreto. Allí está su firma que es la que le da la validez legal correspondiente.



La discusión, entonces, pasa al contenido. Este crea una Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, que tendrá como tarea fundamental “la coordinación y articulación para la ejecución de la facultad presidencial de admitir como voceros a ciudadanos o ciudadanas pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad”.



Según el decreto, la Comisión estará integrada por los ministros del Interior, Alfonso Prada; Justicia, Néstor Iván Osuna; y Defensa, Iván Velásquez; y el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano.



Esta comisión, que será presidida por el ministro de Justicia, tendrá entre sus funciones la de “recomendar la admisión o exclusión de ciudadanos o ciudadanas pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias que se encuentren privadas de la libertad como voceros”.



Además, la Comisión definirá “los lineamientos técnicos y las condiciones para la implementación de la ejecución de la facultad presidencial establecida en el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022”, es decir, admitir como voceros a ciudadanos o ciudadanas pertenecientes a organizaciones sociales y humanitarias privados de la libertad.



Es decir, el Presidente pone el balón en la cancha de una comisión para que ésta defina un documento de política pública de quiénes, en qué caso y para qué integrantes de la primera línea puedan ayudar en temas de conflictividad social.



En este propósito, ¿tendrá el Gobierno el tiempo suficiente para cumplir la palabra del presidente de liberarlos antes de Navidad?



Petro anunció durante el Diálogo con presidentes de Juntas de Acción Comunal en Pasto, que “centenares de jóvenes que fueron detenidos en las protestas en las que se registraron desmanes en diferentes departamentos de Colombia, serán liberados antes de la Nochebuena”.



“Tienen derecho a pasar Navidad con sus familias”, dijo y comparó con lo ocurrido en la dictadura del general Augusto Pinochet en Chile, cuando en el estadio Nacional de Santiago, torturaron, mataron y desaparecieron a los seguidores del presidente socialista Salvador Allende. “En un estadio, así como este, frío y oscuro mataron a Víctor Jara y decenas de jóvenes”.



Quedan solo 12 días para Navidad y el Gobierno debe acelerar mientras que es objeto de cuestionamientos.



"Convertir en gestores de paz a estas personas acudiendo a la figura creada por la Ley 418 de 1997 y modificada recientemente por la 2272 del presente año requiere, como mínimo, el cumplimiento de los requisitos establecidos en estas normas. El primero y más importante de ellos es pertenecer a un grupo armado ilegal con el cual el Gobierno haya firmado un acuerdo en el marco de un proceso de paz. Que sepamos, estos individuos no pertenecen a ninguna organización al margen de la ley, aunque se especule sobre su pertenencia al Eln y eventualmente también a las disidencias de las Farc. En este caso habría que declararlo así y tampoco sería suficiente, pues todavía no se ha suscrito con ellos ningún acuerdo en el marco de un proceso de paz", escribió en su columna dominical de EL TIEMPO el exvicepresidente Germán Vargas Lleras.



"Quiero resaltar que lo más importante es que sean los jueces y fiscales quienes tengan la última palabra", dijo en entrevista, también con este diario, presidente de la Corte Suprema, Aroldo Quiroz".



El ministro del Interior dijo que se respetará a las distintas instancias judiciales y que los procesos seguirán en manos de los jueces hasta su finalización, lo cual es una aclaración necesaria, porque aquí no se puede desconocer la administración de justicia, que hay unos procesos judiciales en curso por unos supuestos delitos", argumentó Quiroz.



Por su parte, el presidente de la Corporación de Jueces y Magistrados, Hermens Darío Lara, habló en 'Mañanas Blu' y señaló que es “tema complejo”, pero insistió en que es un proceso que debería ser resuelto por el Congreso de la República, que es el que hace y modifica las leyes en Colombia.



Y es que, según el funcionario, dejar en libertad a personas con procesos penales. y que no hacen parte de un grupo armado ilegal. debería tener un soporte legislativo y no solo un decreto expedido por el Gobierno. “Cuidado con desinstitucionalizar al país”, dijo.



El propósito de Petro de sacar a los jóvenes detenidos no es una novedad. En la noche de su victoria en la segunda vuelta presidencial dijo: “Cuánta gente que está presa, cuántos jóvenes se encuentran encadenados, esposados, tratados como bandoleros solo porque tenían esperanza y amor. Le solicito al fiscal general que libere a nuestra juventud”.



“Si el presidente electo quiere buscar la liberación de jóvenes que cometieron delitos, debe pedirle el favor al Congreso que cambie la ley y no al fiscal general”, le respondió Francisco Barbosa en EL TIEMPO.



¿Por qué estas dos posturas? Para el fiscal -y para los jueces- los protagonistas de los actos vandálicos del estallido social que han sido procesados y condenados deben pagar por sus delitos tal como lo establecen las normas vigentes.



En la otra orilla está la concepción política. ¿Por qué? Petro sabe que su llegada al poder fue en parte gestada por el estallido social que vivió el país durante la administración de Iván Duque.

De hecho, esa noche del 19 de junio en el Movistar Arena, la imagen con una fotografía en la tarima del joven Dilian Cruz produjo un aplauso sonoro.



"Suele decirse que en Colombia ha gobernado una élite excluyente y algo de razón hay en esto", dice el senador Humberto de la Calle al analizar el por qué la llegada al poder en este 2022 de Gustavo Petro a la Casa de Nariño.



"Pero no podemos desestimar otro hecho: el ejercicio excesivo de la violencia por parte de la guerrilla y en este caso particular de las Farc fue moviendo el país a la derecha y generando una cierta aversión a cualquier movimiento alternativo".



La Constitución de 1991, agrega De la Calle, más "la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua y más poderosa militarmente destapó la política en Colombia incluso le atribuyo a ese nuevo aire participativo las protestas de 2019", dice él. Estos hechos sumados allanaron el camino para que Petro llegara a la Casa de Nariño.



En conclusión, Petro sabe que fue impulsado por la ola de un movimiento que, lamentablemente, tuvo a unos actores que, según los procesos judiciales, se fueron por las vías de la violencia pura y dura y cuya liberación ahora acapara el debate.



