El mismo día en el que al instalar la cumbre internacional sobre la crisis política, social y económica de Venezuela llamaba al diálogo entre la oposición y el régimen de Nicolás Maduro, paradójicamente el presidente Gustavo Petro envió algunos de los más duros mensajes de todo su gobierno contra las fichas de su propio gabinete que han sido críticas a varias de sus políticas, contra el Congreso y contra los partidos políticos tradicionales que lo venían acompañando desde el 7 de agosto del año pasado.

Petro decidió pedir la renuncia protocolaria de todo su gabinete poco después de un polémico discurso en el que acusó al Congreso de "cercenar" su proyecto político, agitó los fantasmas de la expropiación de tierras y del levantamiento popular y, además, lanzó duros dardos a funcionarios de su Gobierno a los que no identificó pero ​que, dado el tema de la compra de tierras que fue el eje de sus palabras, llevó a muchos a pensar en la ministra de Agricultura, Cecilia López.



Puntualmente, la continuidad de López --quien se ha opuesto públicamente a la reforma a la salud y al diseño de la polémica política de transición energética liderada por la ministra de Minas, Irene Vélez-- parece poco probable, tal y como ella misma lo había anticipado hace una semana.



Después, vía Twitter, Petro declaró oficialmente muerta la coalición con los partidos de 'la U', Liberal y Conservador, a cuyos jefes acusó de usar su poder para amenazar a los congresistas que decidan apoyar sus polémicas reformas, empezando por la de la salud.



Y horas antes se había enfrascado en un agrio debate con el expresidente César Gaviria, jefe del liberalismo, y lo amenazó con denunciarlo ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque supuestamente estaba violando derechos políticos al anunciar castigos para los tánsfugas de su bancada.



Esto a pesar de que la ley y los reglamentos internos de todos los partidos, incluidos los de izquierda, señalan expresamente la posibilidad de imponer sanciones a los congresistas que decidan apartarse de las decisiones colectivas. Esto, precisamente, para evitar que un parlamentario cambie su voto a cambio de prebendas, como suele suceder en la política colombiana.



Petro también arremetió duramente contra el expresidente Juan Manuel Santos, con quien normalmente ha mantenido buenas relaciones y a quien llamó "mentiroso" porque este había enviado un mensaje asegurando que el sistema de salud de Colombia puede estar entre los mejores del mundo.



Y no solo fueron discursos. En las mismas 24 horas Petro decidió expulsar del país al jefe opositor venezolano Juan Guaidó, lo que en la práctica plantea nuevas dudas sobre la imparcialidad de su pretendido papel de intermediación que permita el regreso de la democracia en el vecino país a cambio del paulatino levantamiento de sanciones contra el régimen.



Y también decidió meter un polémico artículo en el texto del Plan de Desarrollo cuya redacción apunta específicamente a imponer la voluntad del Presidente y cambiar, a pesar de los sobrecostos millonarios y a que se extendería en más de seis años la puesta en acción de la megaobra, el diseño de la primera línea del Metro de Bogotá. Es un artículo que específicamente habla de "soterrar" proyectos férreos de transporte masivo, que es exactamente lo que quiere Petro.



Este martes, el proyecto de reforma a la Salud pasó una primera prueba al aprobarse la decisión de discutir el texto propuesto por el Gobierno. Pero se trata apenas de una decisión inicial: incluso si el Ejecutivo impone su estrategia de negociar cada voto -el lentejismo, una de las prácticas más criticadas en el sistema democrático colombiano-- en la Comisión VII, las cuentas en plenaria de Cámara serán más apretadas.



Petro anticipa esa situación, radicaliza su discurso y da por terminada la coalición. El anuncio de crisis de gabinete podría dar a entender que ministros que representan o son cercanos a los partidos tradicionales se irían de un gobierno en el que ya ha habido fuertes discusiones internas entre el sector más radical y los moderados.



En este último grupo no solo están los más respetados por su conocimiento técnico, como el de Hacienda, José Antonio Ocampo, y la de Agricultura, Cecilia López, sino también otros más políticos pero que en este gobierno han tenido alto perfil, como el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien es de origen conservador pero también muy cercano a la familia ministerial.



¿Hasta dónde llegará el Presidente? La radicalización del discurso no es una buena noticia, menos aún porque varios de sus mensajes en Zarzal, Valle, pueden ser leídos como una presión indebida contra el camino institucional que debe surtir cualquier iniciativa legislativa.



Pero habrá también si en medio de ese endurecimiento del juego Petro opta por sacrificar las fichas que, como el ministro Ocampo, le han garantizado hasta ahora la confianza de los mercados. Con una economía ya recalentada, lo que menos le sirve al país, y tampoco al Gobierno, es que se tomen decisiones que puedan ser interpretadas como un alejamiento a las políticas de estabilidad macrofiscal de las que Ocampo ha sido el principal garante.



REDACCIÓN POLÍTICA