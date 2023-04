La historia de Juan Guaidó está construida sobre las paradojas. Fue presidente interino de Venezuela, pero en la práctica no pudo tomar ninguna decisión de política pública en su país; a pesar de su cargo, buena parte de los adversarios de Nicolás Maduro no lo quieren; y, ahora, es el protagonista de la cumbre internacional de Bogotá sin estar presente.



En apenas un día, Guaidó construyó un relato de consecuencias imprevisibles no solo para la cumbre de este martes en la capital sino para la política exterior de Colombia. En la madrugada de este martes a través de sus redes sociales informó que había atravesado a pie la frontera, durante toda la jornada no se supo de él y durante la noche envió un video en el que informaba que salía en avión hacia Miami. ¿Por qué Guaidó entró en esta coyuntura a Colombia? ¿Tenía una clara intención de oportunismo?



Mientras que se decantas las respuestas, la mirada está puesta en el papel desde el lado colombiano. En efecto, en paralelo a este periplo, el canciller Álvaro Leyva -el anfitrión de la cita que busca que en Venezuela los ciudadanos no sean reprimidos por sus posturas políticas- lo censuraba.



“El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, en la Conferencia Internacional sobre el proceso político en Venezuela que se realizará mañana 25 de abril en Bogotá, sólo participarán los países invitados a este diálogo”, escribió primero la oficina de Leyva en un comunicado.



“El canciller Álvaro Leyva Durán no ha invitado a este espacio al señor Juan Guaidó, por lo cual no se cuenta con su asistencia a la Conferencia”, agregó.



Luego en el Congreso el canciller hizo una advertencia: “No se sabe en donde está Guaidó. No es que quiera participar, es que no está invitado. Por ahí trascendió en algunas redes que yo lo he invitado, yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él y naturalmente, si no aparece, corre riesgos; porque entró en forma inapropiada y en Colombia cumplimos las leyes”.

Una reunión entre Petro y la oposición venezolana se llevó a cabo en la hacienda Hatogrande el pasado sábado. Foto: Presidencia



¿Qué significa eso? ¿Lo iban a detener? ¿Si así fuera lo deportaría para entregárselo a Maduro? ¿Sería expulsado?



La noticia ha tenido, por ejemplo, amplio despliegue en España, uno de los países más interesados en la vuelta a la normalidad democrática en Venezuela. Un vistazo a sus titulares muestra su impacto.



"Colombia fuerza la salida de Guaidó a Miami", dice el diario El País. "Colombia expulsa a Guaidó a EE.UU.: 'La dictadura se ha extendido a Bogotá'", dice el ABC.



Leyva, por su parte, se justifica y reitera la condición de "irregular" de Guaidó. "En horas de la tarde Migración Colombia condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a Estados Unidos, durante la noche", dijo el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.



"Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió lamentablemente hoy a Colombia", se defiende Guaidó en su video.

Juan Guaidó en Miami. Foto: Cortesía

Sandra Borda, analista internacional, escribió en su cuenta de Twitter: ·Es un error de grandes proporciones: primero, porque sí invitó a toda la oposición a hacer parte de la conversación y segundo, porque no es políticamente estratégico dejar a una parte de la oposición fuera del diálogo. Vengan a boicotear o no".



Así las cosas, Guaidó vuelve a vivir una paradoja. Hoy amaneció en Miami mientras en Venezuela, está en boca del Gobierno que lo atacan por todos los frentes. Diosdado Cabello, número dos del chavismo, dice que huyó de Venezuela "como los cobardes". "Lo que ocurrió es que su propio partido le quitó la candidatura (...) y, ante esa situación, sin ningún tipo de apoyo, ni siquiera de su partido, tuvo que buscar la manera de huir de este país".



Guaidó es -con una clara intencionalidad o por pura casualidad- el protagonista de la Cumbre mientras se evalúa si las respuestas de Leyva fueron las adecuadas para un caso tan complejo.





