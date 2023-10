Cinco factores que generan incertidumbre para las elecciones del domingo

Los colombianos volveremos este domingo a las urnas para elegir las autoridades regionales en unas elecciones marcadas por la confusión y el caos. A escasas horas de las votaciones, distintos actores de la vida nacional han contribuido a alimentar las dudas de una jornada de por sí compleja. Estos son los cinco hechos que sacuden las elecciones.



(Puede ver: Registraduría aclara que jurados tendrán que contar votos de candidatos inhabilitados)

1. Bienvenidos al futuro. Estas serán las primeras elecciones que se realizan con la irrupción en todos los aspectos de la vida de la inteligencia artificial. Los avances tecnológicos han sido usados para perjudicar a candidatos como lo denunció Carlos Fernando Galán (Bogotá) y Alejandro Éder (Cali) quienes han dicho que con a través de la inteligencia artificial construyeron mensajes tóxicos que no son de su autoría.

Algunos de los candidatos víctimas de manipulaciones. Foto: El Tiempo

Por otra parte, a la inteligencia artificial, de manera insólita y cínica, la responsabilizan de graves acusaciones. El alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, suspendido por la Procuraduría por ofrecer “una inversión ni la hijueputa” para asegurar la elección de su sucesor, según sus propias palabras, dijo que esos audios en donde se escucha su voz son “ilegales, editados y hechos con inteligencia artificial”.



Un reciente informe de Freedom House “Libertad en la Red 2023: El poder represivo de la inteligencia artificial” dice que “los distribuidores de desinformación han recurrido a herramientas de inteligencia artificial para fabricar imágenes, audio y texto, que desdibujan aún más la línea entre la realidad y el engaño” y alertan sobre los riesgos que traerán para las democracias.



2. Bonanza de partidos. En tiempos de nuestros abuelos, el país fue escenario de estremecedoras guerras entre liberales y conservadores. Una de las fórmulas para buscar la paz fue la alternación del poder entra las dos colectividades en una etapa que se llamó el Frente Nacional y que dio pie a nuevas exclusiones. De hecho, varios de los grupos armados se alzaron en armas contra ese sistema porque consideraba que era un pacto de las elites.

A octubre de 2023, en Colombia existen 36 partidos políticos. Foto: EL TIEMPO

Eran otros tiempos. Este domingo compiten 36 partidos. “La existencia de un número tan alto de partidos políticos afecta mucho la posibilidad de conformar tanto un partido de gobierno, o una coalición de partidos de gobierno, como una coalición de partidos de oposición. La oposición política cumple en las democracias un rol muy importante porque hace una función de control político sobre la gestión del Estado y plantea alternativas a las iniciativas del Gobierno que pueden enriquecer el debate público e, incluso, mejorar la calidad del Ejecutivo. Y, por otra parte, la ausencia de un verdadero partido de gobierno, como el actual partido de gobierno, el Pacto Histórico, que está compuesto de alrededor de 26 partidos y movimientos políticos –de los cuales alrededor de 12 tienen personería jurídica– tampoco permite que haya un polo de gobierno coherente, porque está cruzado por múltiples intereses y visiones”, le dijo a EL TIEMPO Eduardo Pizarro Leongómez, profesor emérito de la Universidad Nacional y analista político.

(Además: ‘Tener 36 partidos políticos en Colombia le hace daño a la democracia’: Eduardo Pizarro)





Para este experto esta explosión de colectividades “está afectando la participación democrática ciudadana, porque no todo el mundo tiene la formación política suficiente para entender esta confusión. Y está aumentando la abstención electoral y los votos nulos”.



3. ¿Puede perder ganando? Por si la confusión con este escenario no fuera suficiente, la situación presentada por varias decisiones de última hora de las autoridades electorales. En los tarjetones van a aparecer fotografías de varios candidatos que el Consejo Nacional Electoral declaró nula la inscripción.



Se trata de una medida que en sus orígenes tenía la intención de hacer más transparente el sistema para que los candidatos que no cumplieran los requisitos no participaran. Sin embargo, esto se deformó al punto que hoy se puede dar el caso de que los electores vayan y voten por un candidato que desean que oriente los destinos de su punto geográfico pero cuya participación está en procesos kafkianos de litigantes de todas las variantes.

Facebook Twitter Linkedin

CNE Foto: @JorgeAgudeloA / EL TIEMPO

"Lo que estamos viendo realmente es preocupante. Esta es la hora en la que hay muchos candidatos que no saben si van a ser revocados por el CNE. Muchos de ellos aparecerán en el tarjetón pero los votos no serán contabilizados. Es una situación que, no me atrevo a llamarla caótica, pero sí produce un desorden y enorme inseguridad", dice el senador Humberto de la Calle.



(Además: Las candidaturas que siguen en vilo a cuatro días de elecciones regionales)

"Una norma que se dictó de buena fe con la intención de evitar los casos más claros y ostensibles de inhabilidades ahora ha sido objeto del uso generalizado. Hay generales de impugnaciones en el CNE que no alcanza a resolverlo o las resuelve ad portas de las elecciones", agrega el exvicepresidente.



¿Qué pasa si, por ejemplo, Rodolfo Hernández obtiene el mayor número de votos en Santander? ¿Qué hacer si Tulio Gómez vence en el Valle?



4. ¿Dónde está la paz total? A horas de abrir las urnas, hay lugares del país a donde no se ha podido llevar el material electoral porque los actores ilegales armados lo impiden. En las últimas horas hubo una reunión en Bogotá. Por esto, el Gobierno Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil y las disidencias de las Farc realizaron una reunión en Bogotá para buscar soluciones. Por parte de las disidencias que comanda Iván Mordisco se vio a Carlos Eduardo García Téllez, alias Andrey Avendaño, señalado de haber atentado en contra de la vida del expresidente Iván Duque.



No hay discusión sobre la loable intención de alcanzar la paz, ¿pero interpretaran bien todos los sectores políticos un encuentro de semejante nivel precisamente en estos momentos? ¿Es oportuno?



(También: Elecciones 2023: Registrador denuncia que en 21 puestos no han podido llegar tarjetones)





“Lo que se ha manifestado es precisamente que hay una disposición de dar todas las órdenes que se necesitan para que unidades armadas que estén en esa zona se reubiquen y pueda proceder la fuerza pública, con la Registraduría, con la colaboración de la comunidad, a garantizar los puestos electorales”, señaló jefe negociador del Gobierno con las disidencias, Camilo González Posso.



5. ¿Cómo salir del closet? La política en el país tiene una particularidad que a estas alturas debería replantearse: es pecado que los políticos hagan política. Al contrario de las democracias desarrolladas en todo los líderes políticos se dedican a hacer política aquí en una falta gravísima.



Sin embargo, eso no hace que ellos se marginen. Al contrario, se meten en la discusión pero lo hacen de tal manera que imponen la conversación como se ha visto en la campaña de Bogotá en donde los dos dirigentes más importantes el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa Claudia López han recurrido a todas las maniobras para invitar a votar por los candidatos de sus preferencias pero, eso sí, al borde de una frontera legal que se lo impide por aquellas cosas de nuestro sistema.



Bonus track. Por si todo esto no generara confusión y caos, ahora el presidente Gustavo Petro anuncia que en su propósito de combatir la compra de votos autorizó la entrega de incentivos a los ciudadanos que tengan información de este delito. No sé sabe cómo será, cuándo, en dónde, pero eso sí el Jefe del Estado fue más allá y anunció. “Yo mismo, entregaré todas las recompensas de las personas que efectivamente nos hagan judicializar compradores de votos y recuperar los dineros de la politiquería corrupta. Los y las espero”.



