La salida de la dirección de la policía del general Henry Sanabria, un general ultracatólico que puso por encima a la Biblia que, a la Constitución, es un triunfo del feminismo que siempre se paró en la raya para denunciar sus polémicos comentarios.

“El encanto de la mujer alegra a su esposo, y si es sensata, lo hace prosperar. Una mujer discreta es un regalo del Señor; una persona educada no tiene precio. Una mujer modesta es el mayor encanto; nada vale tanto como una persona reservada (sic)”. Ese fue el mensaje que publicó en su cuenta de Twitter el entonces director, durante la conmemoración del Día de la Mujer, el 8 de marzo.



Ese hecho fue un punto de inflexión en la relación del oficial con las mujeres del país: “General, le invito a salir hoy a las calles de Colombia para ver si encuentra hoy una mujer sumisa y discreta como usted se las sueña. ¡Sus sueños, general, son nuestras pesadillas!”, le dijo la excandidata vicepresidencial Ángela Robledo.



Por su parte, la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico, le cuestionó: "Director, ¿cómo así que hay que ser educadas y discretas? ¿Cómo que hay que encantar a un hombre para valernos? No existimos para encantar ni complacer a nadie sino para ser felices por nuestra cuenta, y si es acompañada, bien también".



Desde ese momento, la congresista Jennifer Pedraza Sandoval, Dignidad y Compromiso, se dio a la tarea de recoger varias firmas entre sus colegas del Parlamento para enviarle al presidente Gustavo Petro. El mensaje era preciso: Debía retirarlo del cargo. "Varios/as congresistas le exigimos hacer respetar la Constitución, separando al Estado de cualquier religión", explicó la representante a la Cámara.



Por eso, hoy la analista Daniela Garzón, de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), considera que "la salida del general Sanabria es necesaria para que el Gobierno pueda concentrarse más en desarrollar una política de seguridad y defensa en vez de defender las posiciones polémicas de funcionarios como él".



"Sanabria dejó claro que no solo no entiende las demandas de las mujeres, de los sectores LGBTIQ+ y del feminismo hoy, sino que utilizó su cargo para explayar sus opiniones personales sobre temas que no le incumben y que crean dudas sobre la manera en que una institución como la Policía Nacional atiende las violencias basadas en género", dijo la experta.



"Su salida solo será un triunfo para el feminismo si viene de la mano de un compromiso serio por parte de la Policía para atender tales violencias; por ejemplo, la ola de feminicidios que vive el país, y para mejorar sus protocolos de atención de denuncias y a las víctimas. Que el nuevo director de la Policía entienda que su desempeño público debe estar ajeno a sus propias creencias por ser Colombia un país laico y pluralista es vital para que la Policía se enfoque en las tareas que realmente debe cumplir", argumentó Garzón.



El paso del oficial por la dirección de la policía alcanzó eco internacional por sus controversias. Así, por ejemplo, el diario madrileño El País recogió las voces del Colectivo Caribe Afirmativo, organización que registró más de un caso de abuso de autoridad de la Policía de Sanabria cuando este fue designado en el cargo.



En una carta firmada por varias organizaciones de derechos humanos y feministas rechazaban la decisión de Petro de designarlo. Para este y otros colectivos era una contradicción de Petro que se propuso al llegar al gobierno recomponer las relaciones rotas entre buena parte de la juventud y la Policía Nacional durante el estallido social.



“De Sanabria solo recordamos sus informes y entrevistas donde justifica los crímenes de la Policía sobre los jóvenes de los barrios populares. Mandato de persecución y violencia homofóbica, sexista y clasista sobre poblaciones diversas, las mujeres, y vendedoras informales en el centro histórico”, dijeron sobre su paso por la Heroica el 24 de agosto de 2022 organizaciones sociales, populares, juveniles y feministas de Cartagena al hacer el balance de su gestión en su paso por la Policía Metropolitana de Cartagena (MECAR).



Los firmantes aseguraron, como ahora ocurre con su trabajo en la Dirección de la Policía, que estuvo marcado por la priorización de sus creencias religiosas antes que su compromiso institucional con la defensa de los derechos humanos.



Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, le dijo al medio ibérico que el uso de Twitter para escribir mensajes discriminatorios camuflados en referencias bíblicas o las declaraciones ofensivas hacia la comunidad LGTBI también fueron constantes mientras Sanabria estuvo en la Policía de Cartagena.



Su gestión en materia de seguridad fue calificada de “mediocre” por veedores y ciudadanos, que señalan como un inmerecido “premio” su nombramiento por parte de Petro.



El oficial deja una imagen de controversia. Sanabria también dijo estar, por ejemplo, en contra del aborto, que es legal en Colombia hasta la semana 24, y del uso del condón "porque es un método abortivo".



En octubre de 2022 ya había asegurado que Halloween era una fiesta "satánica", hechos que hasta hace muy poco tiempo fueron dejados a un lado por el presidente Petro, quien insistía en sostenerlo.



"Nosotros sabemos de las creencias del general, pero lo que intentamos es que esas creencias no afecten las normas, así de simple. Creo que él ha sido respetuoso, hasta donde nosotros sabemos", comentó en su momento el jefe del Estado.



Sin embargo, varias voces -especialmente de las mujeres- continuaron con sus críticas y en la mañana de hoy el Presidente decidió cambiarlo.



"Su retiro es una buena noticia. Sus constantes declaraciones no garantizaban en la Policía Nacional una institución que acompañara los derechos y garantías para las mujeres y la comunidad LGTBI", concluye la representante Pedraza.



POLÍTICA