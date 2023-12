Presidente Gustavo Petro señala al 'uribismo' del frenazo de su Gobierno: ¿por qué?

Hay un ambiente de tensión en el Gobierno Nacional que se hizo evidente de manera privada en el cónclave citado por el presidente Gustavo Petro y que él mismo ahora sacó a la luz en su discurso en Ibagué. El mandatario considera que la lentitud en la ejecución de sus iniciativas se explica porque parte del aparato del Estado es “uribista”.



“Mire el esfuerzo que me ha tocado hacer durante este año -quién lo que creyera, algún día escribiré de eso- tratando de que mis propios funcionarios, de las burocracias, durante todo este siglo que han puesto los uribistas, muevan los papeles para que la educación sea gratuita. Es como si uno solo se pusiera a mover un elefante, a ver si avanza”, dijo en un evento de cooperativas en la capital del Tolima.



“Entonces empiezan los técnicos nombrados hace 10 o 15 años - así cuchicheando para que no se escuche mucho-. Y dicen: ¡oiga ese Petro si es bruto! Y dicen: cómo se le ocurre que puede hacer gratuita la educación pública superior. Les dije: oiga nos toca hacer 50 sedes de universidad públicas en todo Colombia. Y ¿ustedes creen que en el Estado hay funcionarios capaces siquiera de diseñar como arquitectos una sede universitaria? Estamos llenos de pueblos sin agua potable, ¿ustedes creen que en el Ministerio de Vivienda hay gente que pueda diseñar siquiera un acueducto público en Colombia?”, argumentó.



Estos reclamos se producen en un contexto de inquietud que se lee en las opiniones de algunos de los líderes del Pacto Histórico. “Hay más uribistas en el gobierno que progresistas. Es una verdad inocultable. Incluso gente que todavía insulta al presidente Petro en privado y muchos que le decían guerrillero, asesino y narcotraficante. ¿Y nuestra gente, la que dejó su sudor en el asfalto por el triunfo popular qué?”, se preguntó hace unos días Gustavo Bolívar, exsenador y excandidato a la alcaldía de Bogotá.



Bolívar posteó un mensaje que decía: “Urgente. El hackeo a las cuentas de X de @RTVCnoticias no fue Hackeo, fue un saboteo interno de parte de alguno de los funcionarios que también manejas las contraseñas de las redes sociales de la entidad, según lo confirmó la Gerente de la entidad, @Noridaoficial”.



Con ese texto se dio una amplia conversación en las redes sociales en las que se citaban varios ejemplos de funcionarios que, según se leía, eran uribistas.



“Y de los servicios consulares no hablemos. En algunos solo se puso amigos del gobierno, pero en la mayoría, siguen los mismos funcionarios del gobierno anterior”, aseguró Beto Coral quien cuenta con 422.000 seguidores.



“Algunos cónsules no respetan al presidente, participan en reuniones donde se habla mal del gobierno y se reúnen con ex presidentes y ex funcionarios en Estados Unidos. El gobierno también es consciente de ello. Esto es nadar contra la corriente”, agregó.



La discusión se ha hecho más evidente porque, con el cierre del fin de año, los balances son naturales y, en cifras, la colgada del gobierno se nota. De acuerdo con cifras oficiales, solo 9 de 33 sectores estarían cumpliendo las metas fijadas.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

“La dinámica legislativa y la composición del congreso por bancadas, así como el estatuto de la oposición, que son las reglas mediante las cuales las bancadas se comportan y actúan en el Congreso, ha llevado a un bloqueo institucional entre el legislativo y el ejecutivo”, dice Gonzalo Araújo de la firma Orza, un centro de pensamiento que le hace un seguimiento cotidiano al Legislativo.



Para Araújo no es extraño que el Presidente busque una estrategia para victimizarse y culpar a otros de las dificultades o fracasos de su agenda reformista. “Lo ha hecho en el pasado, con esta estrategia busca identificar un enemigo y dirigir la atención a él. En el pasado fue el ex procurador Alejandro Ordóñez y la sanción a la que fue sometido por el contrato de recolección de basuras”.



Este analista dice que el frenazo, no es el uribismo, es la incapacidad del Ejecutivo de construir acuerdos políticos con el congreso, donde todos los agentes son políticos y buscan maximizar los beneficios de las negociaciones con el ejecutivo.



“El Gobierno Nacional, hace muchos meses que perdió las mayorías en el legislativo y por eso viene rompiendo las negociaciones con facciones o casas políticas para garantizar algunas pequeñas victorias. En una democracia como la nuestra, es extraño ver a un presidente con tantos poderes atrapado en el juego de la oposición, en el que el Primer año de Gobierno parece el tercero en términos de apoyo y el segundo, será más como un cuarto año, con poco margen de maniobra político para sacar adelante las reformas que quiere proponer”, afirma.



El analista Gabriel Cifuentes, por su parte, dice que quedó claro para la opinión pública que el presidente Petro acusa al uribismo de no permitirle avanzar en sus propuestas al señalar que en la burocracia de las entidades los funcionarios que llevan décadas “y por eso infiere seguramente que son uribistas” no “agilizan los papeles”.



“Ese es un recurso argumentativo desafortunado con el que busca encontrar culpables ante la baja ejecución y escasos resultados en materia de implementación de su propio plan de desarrollo”, asegura Cifuentes.

“Es otra forma de echar retrovisor, buscar chivos expiatorios y evitar así la responsabilidad política por sus propias y por fallas ajenas después de más de un año de mandato. Es cierto que todo gobierno hereda problemas y sobre todo inamovibles y paquidérmicas burocracias, pero ponerles nombre, encasillarlas políticamente y acusarlas de la falta de resultados no es lo correcto”, agrega este experto.



Entre tanto, la oposición política considera que el presidente Petro se muestra inconforme por la baja ejecución y que quiere imponer su voluntad sin tener en cuenta que hay procesos institucionales que se deben cumplir.



“Se nota que lo suyo no es el respeto por la Constitución y la Ley. Aunque el líder intergaláctico quiera cuanta cosa se le ocurra, si la Ley no lo permite, pues no se hace, se llama respeto por el Estado de derecho”, asegura la senadora María Fernanda Cabal del partido Centro Democrático.



Para el senador Miguel Uribe, también del Centro Democrático, el único responsable de los pocos avances es el jefe de Estado. Para este congresista, Petro se sigue rajando en ejecución y cita que Presidencia solo ha ejecutado el 2 %, Planeación Nacional 8 %, Ministerio de Justicia 13 %, Ministerio de Hacienda 15 % y el Ministerio de Ambiente 18 %.



Para varias voces, con las menciones de Petro a su sucesor se está adelantando de manera sorprendente la campaña electoral del 2026. “Estoy de acuerdo con @petrogustavo. En 2026 no llegará un gobierno de ultraderecha, pero sí uno completamente opuesto a lo que Petro representa”, aseguró Miguel Uribe.



“El pueblo no puede permitir que llegue un gobierno de ultraderecha a borrar todo lo que ha hecho este gobierno progresista. ¡Mamola! ¡El pueblo no se rinde carajo!”, dijo en voz alta el presidente Petro.



