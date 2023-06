Era comprensible que el presidente Gustavo Petro saliera a la calle y se mostrara vehemente en la defensa de las reformas sociales que, por ahora, tambalean en el Congreso.



La crisis política creada por la batalla de poder entre dos de sus alfiles más estimados -Laura Sarabia y Armando Benedetti- lo obligaban a buscar un escenario en donde siempre se ha sentido cómodo. La sorpresa vino, entonces, por el tono y los nuevos frentes de batalla que abrió y los problemas que eludió.

Por una parte, agudizó su confrontación con la prensa; también dijo que a él en Colombia le van a hacer lo mismo que a Pedro Castillo en el Perú -hoy fuera del poder y en la cárcel-; y dejó en claro que no va a permitir ninguna fisura en su Gobierno. El que no siga su guion al pie de la letra: “Se va”.



En efecto, Petro ordenó al mediodía de este miércoles a los integrantes de su gabinete realizar de manera inmediata “asambleas populares “en todos los municipios” para que “el pueblo tome decisiones”.



“Es el cumplimiento del programa de Gobierno, ustedes lo vigilarán, cada asamblea popular reunida periódicamente en todos los municipios debe tomar decisiones sobre su región, su territorio la paz”, dijo.



Lo hizo en una improvisaba tribuna en donde estuvo siempre acompañado por su vicepresidenta Francia Márquez a quien defendió: “La prensa odia a la vicepresidenta por su color de piel”, dijo. Para él no hay problemas de su gestión tal como lo afirman las encuestas.



La más reciente encuesta de Invamer dice que Petro tiene 53 por ciento de imagen desfavorable y 33,8 por ciento de favorable mientras que el 70 por ciento de los encuestados creen que las cosas van por mal camino y el 23 por ciento aseguran que van bien. Para el jefe del Estado, este no es asunto que lo inquiete. ¿Por qué? “Las encuestas son mentirosas”, dijo.



“Estamos en una situación muy sorprendente: estamos ante un gobierno que hace muchas cosas mal al punto que sustituye a la oposición”, dice el analista Pedro Medellín. “Ha ido creando una serie de problemas y el mandatario en lugar de reflexionar y mirar hacia adentro para buscarle solución, sale y señala que vienen de fuera”.



Por eso, considera Medellín, Petro hizo varios señalamientos fuera de la cancha sin tener en cuenta lo que ocurre en su propio campo. “Es muy llamativa su falta de autocrítica”, dice.



Con el discurso también dejó en claro que, por ahora, la idea de tener un equipo de gobierno plural y en el que hubiera disensos quedó sepultado. “Hizo un llamado a sus ministros a que cumplan a rajatabla el plan de gobierno, dice el politólogo Gabriel Cifuentes.



“Esto se puede leer desde diferentes perspectivas: la primera es que sigue cerrando su círculo pretoriano después de una crisis del gabinete ministerial donde había un gabinete pluralista, con algunos de sus miembros que había objetado sus principales reformas y fueron removidos es un llamado al orden. Es un llamado al cumplimiento del mandato del programa de gobierno, pero sobre toda no salirse de los márgenes del mandato del presidente Gustavo Petro”.



Cifuentes dice que “este llamado a los ministros se junta con el llamado al gobierno popular que según él es el llamado que lo eligió y que lo puso en la Presidencia de la República”.



¿Cómo se puede interpretar esta instrucción? “Va a haber un proceso de radicalización, de restricción, se va a cerrar más. Poco a poco se va erosionando esa idea de un gobierno pluralista y concertador Pedro cada vez está más va encerrando en su círculo y va confiando más en las personas que se alineen con su mensaje”, responde Cifuentes.



Para este analista, el gobierno va a caminar más por su visión y su agenda política, “pero por el otro lado va a sacrificar la posibilidad de concertar con sectores amplios con sectores moderados que en un inicio de esta de este gobierno lo habían acompañado”.



"Es el mismo escenario con un discurso repotenciado en adjetivos para electrizar a los mismos seguidores sin impacto en el otro 70 por ciento de colombianos que no logra convencer”, dice el analista Pedro Viveros.



“Para poder generar gobernabilidad tiene que persuadir a los que por anti uribistas votaron por él unido a los antipetristas que jamás lo harán”, dice.



Pero, en estas circunstancias, ¿qué sería lo mejor para el país no para Petro? “Más autocritica para que mirara que muchos de sus problemas vienen de adentro”, dice Medellín.



“Para poder calmar las aguas debería hacer un control de daños al interior de su gobierno, con los empresarios, la opinión pública, el sector judicial y lograr mayorías en el congreso”, dice. Aunque con los visto este miércoles, “con ese tipo de mensajes no lo va a lograr”, augura Viveros.



