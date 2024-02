Jorge Iván González, el duro impacto de su salida del Gobierno

La salida de Jorge Iván González de la dirección del Departamento Nacional de Planeación, DNP, priva del gabinete del presidente Gustavo Petro a un funcionario altamente capacitado, un verdadero técnico.



(Puede ver: ¿Presidente Petro les pidió la renuncia a los ministros? Esto es lo que se sabe)

Se va el último de los integrantes de un grupo que en su momento fue considerado como la línea de veteranos en un gabinete que equilibraba así con la otra de activistas quienes desde las redes sociales dieron un enorme impulso al triunfo electoral del Pacto Histórico.



Parte en momentos en el que los ciudadanos exigen cada vez más resultados y cuando los números muestran lo contrario. Aún está diáfano el eco del ‘Informe de ejecución del Presupuesto General de la Nación acumulado a diciembre de 2023’, publicado por el Ministerio de Hacienda, el cual muestra que en inversión se presentó el porcentaje más bajo en una década.

Facebook Twitter Linkedin

Gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Eso ha provocado ya varios reclamos del Presidente. “El regaño al jefe del DNP es bastante injusto. Se trata del funcionario más competente a nivel técnico, y más serio a nivel de concepción de la función pública”, escribió en este diario Mauricio Vargas sobre otro regaño dado por el Jefe del Estado a sus ministros en diciembre pasado.



(Además: Jorge I. González, de Planeación Nacional, se va por diferencias con presidente Petro)



“Pero ser juicioso puede ser un pecado en este gobierno. En más de una ocasión, González ha intentado poner los pies del Presidente sobre la tierra, cuando Petro construye castillos en el aire con esa facilidad que tiene para confundir la poesía con la gestión”, aseguró en aquella ocasión el articulista sobre unos roces que iban en aumento.



Según varias fuentes, ahora el Presidente reclamó con vehemencia a su equipo de colaboradores por la falta de resultados en el consejo de ministros de este miércoles en Palacio. En esta ocasión, lo hizo a puerta cerrada. La semana pasada lo había hecho ante la ciudadanía en el Pacífico, fueron varios los episodios en los que expuso a su gabinete ante la población que asistía al 'Gobierno con el Pueblo'.

“Éramos el segundo productor mundial y hoy somos el quinto y nos va a pasar Etiopía si la ministra de Agricultura no se pone las pilas”, le dijo a la ministra Jennifer Mojica en reclamo por los números sobre la producción de café en el país. Luego aclararía el mandatario que la gran señalada no era Mojica, sino el gremio cafetero.



(También: Las reacciones políticas a la renuncia de Jorge Iván González a Planeación Nacional)



“El Ministro debería explicarnos qué pasa con la energía eléctrica en López de Micay. 12 días sin luz”, le dijo al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, ante la denuncia de los habitantes por dificultades con el servicio.



“Se puede vender del mar hacia el otro lado, como hacen los ecuatorianos. Se puede vender en Japón, Tailandia, Australia, Nueva Zelanda y California. Esa tarea la tiene el Ministerio de Comercio y esta es una prioridad del trabajo de la comercialización exportable de la producción del Litoral Pacífico con el mundo”, le señaló al ministro de Comercio, Germán Umaña.



Todos estos son ejemplos de los llamados de atención en público y que muestran que el Presidente no está satisfecho con los avances en la hoja de ruta que se trazó cuando llegó al poder.



Un triunfo que precisamente alcanzó cuando le bajó el volumen a su ideario de izquierda y mostró una apertura hacia el centro. En las primeras de cambio, entonces, integró a su gabinete al grupo que se podría denominar los ‘senior’ y que estaba conformado por Alfonso Prada (Interior), José Antonio Ocampo (Hacienda), Cecilia López (Agricultura), Alejandro Gaviria (Salud) y González (DNP).

Facebook Twitter Linkedin

Gabinete del presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

Todos ellos son más veteranos y han visto correr mucha agua bajo el río. Por eso, en general, solían enviar partes de tranquilidad de la marcha del Gobierno y del país.



(Además: Estos son los decretos y resoluciones que ha firmado Álvaro Leyva tras ser suspendido)



En la otra orilla estaban otros que venían del activismo. Los choques fueron inevitables.

Cuando el presidente dijo en su momento en Aracataca, Magdalena, que el sistema de salud era “uno de los peores del mundo” y añadió, además, que Colombia fue “uno de los 20 peores países del mundo en resistir la enfermedad del covid. ¿Por qué nos dicen entonces que nos fue muy bien?”, la entonces ministra Carolina Corcho respaldó al presidente y argumentó: “El sistema de salud actual tiene unos indicadores muy graves. El indicador de mortalidad infantil es muy grave, los indicadores de mortalidad por desnutrición son muy graves. Estuvimos entre los 20 países con más cifras de letalidad en el mundo. El sistema se dedicó a las UCI, pero abandonó los indicadores sociales de la salud”.



Gaviria entró en abierta contradicción con ambos: “Yo creo que eso no es verdad. El sistema de salud de Colombia bajo ningún indicador es uno de los peores del mundo”, afirmó.



Diferencias como esta mostraron la ausencia de una unidad sólida, un elemento necesario para gobernar un país tan complejo como Colombia. Eso hizo que incluso el propio presidente Petro reclamara como cuando ha dicho que el Gobierno debe trabajar más coordinado.



Es difícil, sin embargo, si el presidente Petro no mantiene un liderazgo constante para traducir en políticas públicas sus ideales. La orquesta debe estar afinada.



“Responsabiliza a sus ministros, al mismo tiempo refleja sus deficiencias para liderarlos como equipo hacia una causa común”, escribió el miércoles en su columna de opinión de este diario el escritor Gustavo Duncan. Una crítica que han hecho otros analistas que creen que las cosas irían mejor si la comunicación entre Palacio y todas las carteras fluyera mejor.



(También: Presidente Petro anuncia contratación de 1.500 carrotanques para atender sequías)



Todo esto ocurre mientras el Presidente no parece ceder en el caso del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva. El continúa al frente de la Cancillería a pesar de la sanción de la Procuraduría.

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Iván González está en la dirección del Departamento Nacional de Planeación desde agosto de 2022. Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

“El Presidente no puede seguir en pie de guerra con una institución que, independientemente quien la dirija, fue creada para defender a los ciudadanos de los abusos que pueda cometer el Estado, y cuya misión está en vigilar la conducta de los servidores públicos, defender el orden jurídico y el patrimonio público. Negarse a cumplir con sus decisiones no solo debilita la legitimidad de semejante institución, sino que además quebranta la Constitución que en su posesión juró cumplir y hacer cumplir”, escribió Pedro Medellín también en EL TIEMPO, este jueves.



“No quisiera pensar en que por causa de otra de sus batallas contra sus 'enemigos políticos' está desafiando el orden constitucional de una manera tal que abre el camino que puede llevar al Estado al borde de un precipicio totalitario al que muchos lo quieren ver llegar”, dijo este profesor titular de la Facultad de Ingeniería Universidad Nacional.



Con todos estos antecedentes y de las decisiones que ahora tome el presidente Gustavo Petro está en juego cómo será su legado en lo que le queda de Gobierno.



POLÍTICA