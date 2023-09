Otra vez, el presidente Gustavo Petro soporta una tempestad originada por uno de sus seres queridos. En este caso, su hermano Juan Fernando.

En declaraciones al programa Los Informantes del Canal Caracol, Juan Fernando hizo afirmaciones sorprendentes sobre la salud del primer mandatario, puso en duda el desempeñó de la vicepresidenta Francia Márquez, cuestionó el método de los ministros y se fue lanza en ristre contra el Pacto Histórico, en particular; y la izquierda, en general.



“Yo la veo muy desdibujada, muy perdida, sin objetivos, sin fundamentos, sin una base, sin ninguna propuesta tampoco”, aseguró, por ejemplo, sobre la vicepresidenta Márquez.



En el espacio, emitido en horario triple A en la noche del domingo, Juan Fernando señaló que no confía en nadie dentro del Pacto Histórico. “Yo no soy del Pacto Histórico. No me interesa. Mi hermano ya no es ni siquiera de izquierda, su pensamiento ha evolucionado tanto que ni siquiera de izquierda, pero esa izquierda fundamentada en esos conceptos retrógrados, mamertos, sube a un poder muerta del hambre, nunca ha sabido qué es el poder y son pirañas entre ellos mismos”.



Asimismo, criticó el estilo del gabinete al conceptuar que los ministros no deberían estar todos los días en las oficinas y reiteró que debe estar en los territorios tratando de resolver las necesidades de las comunidades.



Y aunque en la mañana de este lunes se rectificó sobre la posibilidad de que el presidente tuviera síndrome de Asperger y señaló, en Blu Radio, que lo habían sacado de contexto, sí encendió la mecha de un barril de pólvora.



Así, para citar un caso, revivió lo que en su momento, en tiempos de la campaña, se llamó el Pacto de la Picota en referencia a acuerdos con narcos y paramilitares.



Se trata de una voz muy cercana al presidente y distante de sus adversarios políticos. De hecho, Juan Fernando reconoció que no son los militantes del Centro Democrático ni sus dirigentes -citó al expresidente Uribe y a la senadora Paloma Valencia- quienes le están haciendo daño al primer mandatario sino sus cercanos.



Las declaraciones han tenido un eco similar a las dadas en su momento por su hijo Nicolás Petro quien habló del ingreso de dineros sucios y no reportados a la campaña y otras, por parte, del director de esta, Armando Benedetti, cuando aseguró que entraron 15 mil millones de pesos. “Si hablo nos hundimos todos, nos vamos presos”, sentenció en unos audios en ese momento el embajador en Caracas.



La cadena de estos hechos, genera un ruido inesperado y de proporciones mayúsculas en la gestión del presidente. Y ocurren en momentos en que todas las encuestas muestran que aún son muchos los indecisos que irán a votar en las elecciones locales del 29 de octubre. Y en un contexto en que este partido no tiene entre los aspirantes una lista de seguros ganadores que mantengan el proyecto político que sueña Petro.



“Las declaraciones del hermano del presidente sobre los acuerdos de la Picota tendrán dos consecuencias sobre el Gobierno y sobre las elecciones territoriales”, dice Gonzalo Araújo, politólogo de la Universidad Javeriana y con Master en Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Salamanca.



“Por un lado, alejan cada vez más de la coalición y las pequeñas mayorías a todos los congresistas que se ubican en el centro del espectro político. Por otro lado, le dan munición política a la oposición para denunciar los acuerdos por debajo de la mesa con delincuentes procesados y juzgados, creándoles mayores dificultades políticas y poniéndoles más retos de cara a las territoriales”, argumenta este investigador.



Para el analista Araújo, las palabras del hermano del presidente y los escándalos que han surgido de su círculo más cercano “deslegitima la elección del primer presidente de izquierda en Colombia y cuestiona muchísimo el sistema político que tenemos”.



Mientras que Esteban Salazar, analista de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, pide “diferenciar los asuntos públicos de Estado y los del ámbito personal y familiar”.



“No hay duda, dice Salazar, que lo sucedido con Nicolás Petro genera impactos en materia de credibilidad sobre el proyecto político del presidente, en materia de la transparencia y la vigilancia de las campañas", dice.



"Pero, aclara, sobre la paternidad o la supuesta condición de Asperger del presidente no se puede especular, ni instrumentalizar como un ataque político, y menos en un país donde no existe constitucionalmente normativa alguna que inhabilite a alguien a ocupar cargo de elección popular -si es que es el caso del jefe del Estado- con alguna de estas condiciones”.



Por eso, Salazar pide al conjunto de la sociedad no especular con la salud del primer mandatario: “Me parece desproporcionado y fuera de lugar rebuscar en la vida personal del presidente los argumentos para socavar su mandato”, dice.



“Esto no implica que esté blindado de la veeduría y auditoría ciudadana. Se trata de concentrarnos en los temas de Estado: ejecución de su plan de Gobierno, eficiencia en el gasto público, cumplimiento de los compromisos como presidente", agrega.



Andrés Dávila, politólogo y doctor en Ciencias Sociales, dice que el caso refleja “una cuestión muy compleja” del tema familiar del presidente Petro.



“Se añade a un conjunto de daños que posiblemente hayan hecho esas personas cercanas, quienes no tienen pudor al involucrarlo en sus declaraciones, en sus acusaciones o en sus señalamientos”.



Dávila dice que esta situación rompe incluso un poco “una tradición en la cual nuestras élites eran bastante cuidadosas” sobre estos temas, en referencia a las menciones de la salud.



“Así era antes. Ante todo, proteger a la familia para evitar como en este caso que se usaran las afirmaciones con un uso político por parte de los medios cercanos a sectores de la oposición”.



“Han dado toda la papaya del mundo como pocas voces, aunque ahora están pidiendo mesura, pidiendo dignidad en el trato”.



“Ya se vio con lo sucedido con el hijo. Ahora de nuevo. Pero una cosa es el escándalo y otra lo que finalmente sucede en términos políticos e institucionales”.



Dávila, como los demás analistas consultados por este diario, piden la máxima prudencia a la hora de referirse a las condiciones de salud del presidente Petro.



Para este profesor de la Universidad Javeriana el impacto de afirmaciones de este tipo hoy es mayor por los avances en las comunicaciones de las plataformas digitales, aunque duda a quién va a afectar en mayor grado. “Puede resultar más costoso para para la oposición y para los medios que para el propio presidente porque hay un hay una sensibilidad hoy que es un diferente frente a estos temas tan delicados”.



De ahí, que él como los demás analistas sugieren centrarse exclusivamente en el impacto político de unas nuevas y sorprendentes declaraciones.



POLÍTICA