"Me parece que es un discurso que divide en vez de armar", dijo en la mañana de este martes Sandra Borda, una prestigiosa internacionalista, al reflexionar sobre el discurso del presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la 76 Asamblea General de Naciones Unidas.

En su intervención, el presidente Petro pidió acabar la "irracional" guerra contra las drogas que destruyen la selva amazónica y dañan al país.



"Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, necesita que todos construyamos una mejor sociedad", dijo Petro.



El presidente Petro aseguró, además, que "la guerra contra las drogas ha fracasado" y que "la lucha contra la crisis climática ha fracasado".



"¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder. No toquen con sus venenos la belleza de mi patria, ayúdennos, sin hipocresías, a salvar la selva amazónica para salvar la vida de la humanidad en el planeta", dijo Petro.



Durante su discurso, Petro aseguró que "la selva que se intenta salvar es al mismo tiempo destruida" y puso como ejemplo el uso del herbicida glifosato para erradicar cultivos ilícitos en Colombia.



"Para destruir la planta de coca arrojan venenos, glifosato en masa que corre por las aguas, detienen a sus cultivadores y los encarcelan. Por destruir o poseer la hoja de la coca muere un millón de latinoamericanos asesinados y encarcelan a dos millones de afros en la América del Norte", aseguró de manera vehemente.



Tras su discurso se han escuchado, varias voces que han dado sus puntos de vista sobre el contenido de su mensaje.



La analista Borda puso en su cuenta de Twitter un hilo en el que afirmó:



1. El diagnóstico del discurso de Petro en Naciones Unidas puede ser parcialmente acertado, aunque tiendo a distanciarme siempre de la insistencia en definir a un Norte Global victimizador y un Sur Global victimizado. La cuestión siempre es más compleja que eso.



2. Pero incluso si uno compra el diagnóstico, a mí nunca me ha quedado claro como ese discurso-muy propio de la izquierda del Sur Global-puede traducirse en acción conjunta para solucionar los problemas. Me parece que es un discurso que divide en vez de armar.



3. Luego ese tipo de aproximación, desde mi punto de vista, dificulta la construcción de un liderazgo amplio que contribuya a crear políticas públicas colectivas que sirvan para resolver problemas que son en esencia, puramente colectivos.



4. Por ejemplo, en materia de drogas, el discurso de la corresponsabilidad me parece mucho más conducente al trabajo conjunto que la eterna culpadera al Norte consumidor que encuentro bien problemática.



5. El discurso de Petro en la ONU es muy funcional desde el punto interno porque alimenta las bases y las reivindica, la retórica entusiasma, pero no lo veo como punto de inicio de un proceso global en donde se gesten soluciones reales al problema de las drogas y el ambiental.



