En política, el fondo es tan importante como la forma. El país se despertó este viernes con una discusión por los millonarios gastos en viajes de Verónica Alcocer, primera dama de la Nación, precisamente cuando en el Congreso se discute la reforma tributaria en búsqueda de necesarios recursos porque, se argumenta, no hay plata para atender los programas sociales que pretende el gobierno.



El caso recuerda la respuesta del entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, que en su defensa de la reforma tributaria, también con el argumento de ayudar a los más necesitados, en una entrevista erró sobre el precio de los huevos. Lo que pareció un asunto marginal se convirtió en una tendencia nacional en contra del funcionario a quién se le señaló de querer poner más impuestos cuando ni siquiera sabía el costo de uno de los productos básicos más cotidianos de la canasta familiar de los colombianos.



Ese fue otro de los escollos que tuvo Carrasquilla en su accidentado proceso para aprobar el texto. Los entonces senadores Gustavo Petro y Gustavo Bolívar, de la Colombia Humana, usaron este argumento no solo para pedir su renuncia y el retiro del proyecto del Congreso, sino además para invitar a los ciudadanos a salir a la calle a protestar.



En el caso de la primera dama, además de lo inoportuno del viaje que dicen los opositores está la legalidad del periplo. Esto en un contexto en el que, además, los indicadores macroeconómicos auguran horas difíciles para el país. Y también cuando desde el petrismo se acusó al presidente Iván Duque de haberle dejado "la olla raspada".



Eso explica la controversia de hoy. Así, por ejemplo, la senadora María Fernanda Cabal del Centro Democrático dice: "¿Entonces Petro pasa por encima de la Constitución y no pasa nada en Colombia? Los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco (…) o con quien estén ligados por matrimonio".



El periplo internacional de la esposa del señor presidente tampoco ha sentado bien por lo costoso. Se le autorizaron cerca de $63 millones de pesos en vuelos y viáticos.



Así consta en el decreto 1893 del 14 de septiembre de 2022 y en el que se le designó a Alcocer como embajadora de Misión Especial para asistir al funeral de la reina Isabel II en Londres, a la Asamblea de la ONU, en Nueva York, y al funeral de Estado del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe.



El decreto fue firmado por el canciller Álvaro Leyva, quien, además, la acompañó a Londres para los actos de despedida de la Reina Madre.



Es comprensible que la designación de Alcocer como representante del país en estos tres eventos ha causado polémica en diversos sectores, pues señalan que la figura de primera dama es protocolaria y no puede representar al Estado, pues la Constitución no lo menciona.



En un comunicado, la Cancillería informa que Verónica Alcocer "atendió la invitación oficial que el Gobierno de Japón hizo a Colombia por los canales diplomáticos para el acompañamiento y participación en Tokio, a la ceremonia fúnebre organizada por el Estado japonés en memoria del exprimer ministro Shintzo Abe, quien fue asesinado el 8 de julio del 2022 en medio de la campaña electoral de su país".



"En atención a la importancia en las relaciones diplomáticas de este funeral de Estado, el presidente de la República designó a la primera dama para llevar personalmente el significativo mensaje al Estado de Japón y de manera especial a la familia Abe y al pueblo japonés. La primera dama representó con toda dignidad y decorosamente a los colombianos, siendo recibida por la señora Yuko Kishida, esposa del primer ministro, en un gesto de gran significado para las relaciones bilaterales del país con la potencia oriental", agregó.



"La Constitución Nacional no la menciona y es muy claro que la primera dama es un particular, que por lo tanto no tiene ningunas funciones expresamente asignadas como cargo de primera dama y no tiene una remuneración (...) Sus funciones son eminentemente protocolarias de apoyar a su marido, el presidente de la República, de tener funciones de beneficencia, asistencia social, de apoyo, pero no es una servidora pública”, le dijo la expresidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas, a Noticias Caracol.



Pero, de otro lado, el analista Mauricio Jaramillo, docente de la Universidad del Rosario y experto en relaciones internacionales, explicó que estos viajes no necesariamente significan que esté suplantando al canciller o a la vicepresidenta.



Agregó que un concepto de Función Pública indica que la primera dama podrá realizar solo actividades que normalmente le corresponden como cónyuge del presidente de la República como colaborar en el desempeño de tareas protocolarias, o tener iniciativa en materia de asistencia social, o en labores de beneficencia pública.



No obstante, sí agregó que es "preocupante" que el jefe de Estado emita un decreto en el cual ella asuma atribuciones de política exterior.



