Las salidas en falso de Álvaro Leyva al frente de la Cancillería | Análisis

En varias ocasiones, el canciller Álvaro Leyva Durán ha dejado en el olvido elementales normas del mundo de la diplomacia como la serenidad y la prudencia. De hecho, se trata de uno de los ministros del gabinete del presidente Gustavo Petro que más ruido ha provocado cuando diversos sectores claman que intervenga en momentos de crisis. “Es una paradoja. Llega con un galón de gasolina cuando se espera de él que se sume a apagar el incendio”, dice un analista.

Es poco probable que, en la historia reciente de la diplomacia, por ejemplo, se encuentren ejemplos de la echada de un embajador a través de X (antes Twitter) como lo hizo Leyva con el representante de Israel Gali Dagan.

​

“La historia de la diplomacia universal dejará constancia como un hito del desplante sin sentido del embajador de Israel en Colombia hacia el presidente Gustavo”, publicó Leyva. “Qué vergüenza. Al menos debería disculparse e irse. La inteligencia se enfrenta a la inteligencia. Hay Estados en juego”.



De manera sorprendente, Leyva se corrigió a sí mismo: “No he dicho que el embajador de Israel esté expulsado. Solo se aspira y se indica que la cordura de las palabras y respeto al Presidente Petro son obligatorias en las relaciones diplomáticas. Así debe ser”.



Se trata de una cuenta más en un rosario de insólitas salidas de tono. En una de las más profundas crisis de esta administración -cuando el embajador de Venezuela Armando Benedetti insultó a Laura Sarabia, la entonces jefa de gabinete- distintas voces esperaba que él saliera a calmar las aguas y, por el contrario, alentó la tormenta:



“Él mismo dice (Armando Benedetti) yo soy un drogadicto… ¿A ustedes les parece que esa puede ser una buena fuente? Por eso salimos a las velocidades y en tres horas se cambió”, afirmó Leyva ante un grupo de periodistas que le pedía su reflexión.



Su señalamiento además pasó a un segundo plano cuando su instrucción no se cumplió. Benedetti no solo logró una prórroga en su cargo -pese a que no volvió a ejercerlo- lo que le permitió continuar con su pasaporte diplomático para poder ir a la fina de la Champions.



Anteriormente, Leyva fue invitado a un acto a defender la Comisión de la Verdad. Fue en agosto de 2022. Entonces el canciller hizo una defensa de Seuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich, ex guerrillero de las Farc-Ep.



“En materia de la verdad se redactaron unos principios sobre los cuales se creó la Comisión de la Verdad, y no lo hice solo, me acompañó un guerrillero entrampado y asesinado: Jesús Santrich, en unas circunstancias sobre las cuales están recayendo todos los días más investigaciones, pero lo menciono públicamente porque lo ha hecho el presidente Petro”, aseveró el Canciller durante el encuentro.



Hace un tiempo en otro escenario dijo que había avances para paliar la crisis con los migrantes que pasan por las selvas del Darién gracias a reuniones con el gobierno del “departamento de Panamá”.



Janaina Tewaney Mencomo, la canciller de ese país, reaccionó con molestia: “Desde 1903 somos un país soberano e independiente, no somos ningún departamento de Colombia, país del que nos separamos, y en nuestro territorio no existe ni una sola presencia de tipo colonial”.



Fue también Leyva quien anunció el fin de los contratos con la firma Thomas Greg & Son para la elaboración de los pasaportes colombianos porque no cumplieron las condiciones legales para días después y en medio de la inquietud de cientos de personas que tenían temor de no poder sacar este documento que Leyva anunció un nuevo contrato. ¿Con quién? Con la misma firma Thomas Greg & Son.



Durante su gestión, Leyva también ha tenido sonoras diferencias con el exfiscal Néstor Humberto Martínez quien lo confrontó señalándolo de cercano a las Farc:



“Las pruebas son irrefutables, dijo Martínez. En primer lugar, Leyva fue nombrado por Tirofijo para ser vocero de las Farc en el proceso del Caguán. Esa vocería le establece un vínculo con ese grupo armado, del cual se ha dicho toda la vida que Leyva es una persona muy cercana”.



Según Humberto Martínez, los computadores de Raúl Reyes, teniendo en cuenta que no son una prueba judicial, podrían evidenciar dicha cercanía.



“Mientras yo fui fiscal de la nación, tuvo una osadía de presentarme una propuesta, que compartí con el país, para lavar los activos de las Farc, producto del secuestro, la extorsión y el narcotráfico”, dijo en su momento en público Martínez.



Para distintos analistas consultados por este diario, la mejor y más sencilla forma de enmendar esta seguidilla de errores es la de volver a los principios fundamentales de las relaciones exteriores. Volver a los reflexivos y muy reposados comunicados y, sobre todo, huirle al frenesí del Twitter (Ahora X)



Eso quedan en evidencia en las horas recientes cuando España tuvo una situación de cruce de reclamos por parte de Israel. El ministerio de Relaciones Exteriores ibérico realizó discretas y rápidas consultas al más alto nivel y solo se pronunció con un texto oficial. Ya el episodio quedó superado.



POLÍTICA