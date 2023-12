Presidente Petro: ¿Cuáles son los efectos de comparar la crisis climática con Hitler?

En su intervención en el Segmento de Alto Nivel para Jefes de Estado en la COP28, en Dubái, este viernes, 1 de diciembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló de la crisis climática, la “barbarie” contra Palestina y Adolfo Hitler, responsable del asesinato de al menos 20 millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial.



Para el jefe del Estado, los países ricos que dominan el poder político “no desean desvalorizar su capital fósil, el capital asentado en el petróleo, el carbón y el gas. El consumo de la parte más rica del planeta, al basarse en carbono, es un consumo basado en la muerte de los demás”.



“¿Qué pasará con la democracia, qué pasará con el Derecho Internacional, qué pasará con la humanidad? Los invito a que imaginemos una combinación de hechos: la proyección de la crisis climática en cinco o diez años y el actual genocidio al pueblo palestino”, dijo el presidente Petro.



“Hitler está golpeando las puertas de los hogares de la clase media europea y norteamericana y muchos ya lo han hecho entrar. El éxodo será respondido con muchísima violencia, con la barbarie misma, lo que vemos en Gaza es el ensayo del futuro. ¿Por qué los grandes países consumidores de carbono han permitido el asesinato sistemático de miles de niños en Gaza? Porque Hitler ya entró a sus hogares”, dijo el presidente Petro.

Con estos elementos, el discurso del primer mandatario es naturalmente efectista y posiblemente logre atraer masivas audiencias. Sin embargo, ¿con estos estos elementos él sí deja claro cuál es la posición de Colombia en este foro?



El analista Gabriel Cifuentes recuerda que el presidente Petro aprovecha los grandes escenarios internacionales para sentar su posición frente a varios temas. “Desde su alocución en las Naciones Unidas el tema de Palestina ha sido una constante".



¿Por qué? "Pretende posicionarse a nivel internacional como un líder abanderado de la causa palestina y para eso recurre a afirmaciones que son polémicas pero que llaman la atención”, conceptúa el experto.



Sin embargo, Cifuentes dice que el problema del uso estratégico de afirmaciones como las que usó este viernes en la COP al señalar que “Hitler ha ido penetrando la clase media de Europa y Estados Unidos -en una clara alusión al surgimiento de gobiernos de una marcada tendencia hacia la derecha, ver nada más el caso de Holanda reciente, por ejemplo- resulta efectista en términos de titulares pero generan una controversia inmediata”.



“Cae en imprecisiones y estigmatizaciones que no le aportan en nada al debate público internacional ni a la posición de Colombia de cara a países que han sido históricamente aliados”, agrega este analista.



De hecho, en ocasiones anteriores cuando el presidente Petro ha usado el Holocausto para compararlo con otras y tan variadas situaciones, los analistas hablan del riesgo en que se termina, muy seguramente sin quererlo, en quitarle el peso a un hecho tan trágico para la humanidad.



“Mencionar eventos históricos que, si bien sucedieron, pero que no presentan relación entre sí, desvirtuar completamente la causalidad que se pretende argumentar. Definitivamente, el análisis histórico no se le da bien al presidente”, dice Fabio Zambrano, docente del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, de la Universidad Nacional, IEPRI.

Hoy Petro reiteró su posición frente a temas que bien pueden relacionarse con la naturaleza de dicho foro -como por ejemplo el cambio de deuda por protección del medio ambiente- pero también con posturas más generales como la de Palestina.



Pero, ¿por qué traer este tema? “Sabe que allí hacen presencia mandatarios, organizaciones y que tiene los proyectores puestos encima. Sin embargo, más allá de la polémica y del titular, esas declaraciones, además de ser exageradas y descontextualizadas, no le aportan mucho a la posición que el presidente Petro quiere ocupar en la esfera internacional”, dice Cifuentes.



Algunos analistas ven que Petro cae en errores históricos al tratar de posicionarse como líder global. “El Presidente continúa con la estrategia de visibilizarse como un líder global propalestina en la coyuntura en la que se encuentra hoy esa tensa relación", dice Gonzalo Arujo de la firma Orza que hace seguimientos a las políticas públicas en Colombia.



"No es la primera vez que utiliza a Hitler en sus discursos y hace referencia al genocidio moderno. Esa postura traerá consecuencias negativas para el país en el plano diplomático internacional. Esperemos sean lo menos negativas posibles”, dice este analista.



Es muy seguro que Petro obtenga muchos titulares por estas afirmaciones, pero sin embargo sus posiciones pueden generar dudas entre los expertos.

Una situación similar vivió el presidente Petro en oportunidades anteriores. Cuando, por ejemplo, visitó la Universidad de Stanford Javier Mejía Cubillos, doctor en Economía y docente de ese prestigioso claustro, contó en una columna en El Colombiano que había una enorme expectativa por escucharlo.



“El evento abierto al público generó bastante interés. Durante los días previos, varios colegas y estudiantes me contaron que asistirían. El presidente se presentó muy puntualmente frente a lo que fue, entonces, un auditorio lleno y muy atento”, contó Mejía.



“Lastimosamente, el presidente decidió no hacer parte de ninguna conversación”, relató el docente. “Se paró en el podio y dio un grandilocuente discurso teórico en el que describía las causas sociales y económicas del cambio climático. Y aunque este es un tema de la mayor importancia e interés en esta universidad, el contenido del discurso del presidente ofreció muy poco valor. Uno de mis estudiantes lo resumió elocuentemente en nuestra última clase: “Todo fue muy confuso. Solo sé que no oí nada cierto que no fuera obvio.””

“Fue un discurso tremendamente básico en el que, de forma no muy coherente, el presidente mezcló infinidad de conceptos teóricos y referencias históricas que no parecía dominar muy bien para llegar a los argumentos más superficiales de la crítica tradicional que describe al capitalismo como el potencial destructor de la humanidad a través de su contribución al cambio climático. Cientos de argumentos más rigurosos de la misma crítica se han esbozado por décadas en la opinión pública, y la frontera del conocimiento, tanto en las ciencias ambientales como en las sociales, los ha absorbido hace mucho tiempo.” agregó en su comentario.



En un auditorio de un público tan especializado como pasó en aquella ocasión, los asistentes empezaron a retirarse.



Para Mejía es fundamental, según dijo en esa ocasión, que el presidente tenga un blindaje firme de parte de sus asesores. “Esto, seguramente, se ha traducido en pocas oportunidades para que personas cercanas le hagan saber que sus visiones teóricas sobre el cambio climático son quizá menos novedosas y rigurosas de lo que él piensa”, concluyó Mejía en su relato.



En este caso, puede haberle ocurrido una situación similar.



