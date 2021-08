El Gobierno Nacional informó en la mañana de este jueves que estudiará en profundidad la autoría de las amenazas en contra del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y que lo llevaron a salir del país.



(Lea también: Por amenazas, gobernador Carlos Caicedo habría salido del país)

Siento que el presidente Duque me ha dejado solo FACEBOOK

TWITTER

Daniel Palacios, ministro del Interior, explicó que tan pronto conoció la versión de un supuesto plan criminal para atentar contra el mandatario seccional se activaron los mecanismos interinstitucionales para brindarle todas las garantías no solo para proteger su integridad sino para el ejercicio de su mandato.



Caicedo ha dicho que el uribismo no solo está detrás de las amenazas sino que, además, políticamente lo ha bloqueado en la Asamblea para entorpecer su gestión. “Siento que el presidente Duque me ha dejado solo”, citó el mandatario regional.



(Lea también: La respuesta del Gobierno a las denuncias de Caicedo)



“Para nada”, reaccionó Palacios. “Este Gobierno, en general; y el presidente Duque, en particular, no discriminan por razones políticas a ningún mandatario. Al contrario, al margen de su ideología lo que hacemos es trabajar de la mejor manera para beneficio de la población”.

Tan pronto me enteré de las amenazas, llamé a ministro del Interior, Diego Molano, para tomar las medidas necesarias FACEBOOK

TWITTER

“Creo que el gobernador está mezclando dos cosas distintas: su gestión y la seguridad”, dijo Palacios.



Para el ministro del Interior, él no entra a valorar el primer punto porque eso corresponde a la ciudadanía y sobre el segundo “hemos tomado y tomaremos todas las medidas para protegerlo”.



De hecho, dijo Palacios, el gobernador Caicedo tiene “el más robusto” esquema de protección de todos los mandatarios seccionales en el país.



(Lea también: Punto por punto: así avanza la reforma tributaria de 2021)



“Tan pronto me enteré de las amenazas, llamé a ministro del Interior, Diego Molano, para tomar las medidas necesarias”.



El ministro contó que se trabaja intensamente en la búsqueda y veracidad de las fuentes que llevaron al gobernador a tomar la extrema medida de salir del país.



Caicedo, por su parte, contó que estará fuera del país y espera viajar a varios escenarios internacionales para ampliar sus denuncias.



Caicedo (Aracataca, octubre de 1966) es un abogado y destacado dirigente de izquierda, ha sido rector de la Universidad del Magdalena, alcalde de Santa Marta y candidato presidencial.



(Le puede interesar: Ley borrón y cuenta nueva: lo que debe saber si lo han reportado por moroso)



En su actividad política ha tenido múltiples enfrentamientos con el expresidente Álvaro Uribe.



POLÍTICA