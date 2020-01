¿Tiene futuro el proyecto que regula las plataformas como Uber?

Los proyectos de ley que buscan regular en Colombia las plataformas tecnológicas de transporte, como Uber, parce tener un buen ambiente en el Congreso de la República.



Una de las iniciativas es la del representante a la Cámara Mauricio Toro, de Alianza Verde, la cual tomó relevancia después de que Uber anunció la semana pasada que se irá de Colombia el próximo 31 de enero. Y más todavía cuando el Gobierno anunció este lunes que acompañarán dicho proyecto.

La iniciativa de Toro pretende que las plataformas tengan los mismos requisitos que los taxis en temas de seguros de daños y seguros de todo riesgo por accidentes; exige la misma licencia de conducción que tienen los taxistas; crea una tarifa dinámica para los taxis; contempla que el 1 por ciento de las ventas de las plataformas vaya a un fondo para compensar los cupos de los taxis y establece que las plataformas paguen impuesto de renta sobre la tarifa completa en Colombia. En palabras de Toro, esto es “equilibrar la cancha”.



Si bien para el representante de la Alianza Verde fue “apresurada” la decisión de Uber de salir del país sin que se haya resuelto el recurso de apelación por parte del Tribunal Superior, contra la decisión de la SIC, hace un llamado a todas las bancadas, y al Gobierno Nacional, para avanzar “rápidamente” en la aprobación de su proyecto, pues “no podemos avanzar hacia la prohibición de las tecnologías, sino que debemos avanzar hacia la innovación y los derechos de los usuarios de decidir en qué transportarse, además de cuidar el sustento de miles de familias que hoy en día dependen de estas plataformas”.



Precisamente este lunes la ministra de Transporte Ángela María Orozco y el Consejero Económico y de Transformación Digital, Victor Muñoz, anunciaron que el Gobierno acompañará este proyecto.

El ambiente en el Congreso

Uber, y las otras plataformas de transporte, tienen poderosos oponentes en el Congreso de la República. De hecho, sectores históricamente antagonistas coincidían en la necesidad de regularlo, como el expresidente y senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, y el senador del Polo Jorge Robledo.



Cuando se conoció la salida de la plataforma del país, ambos congresistas aseguraron que el debate no está en el uso de las nuevas tecnologías, sino en el cumplimiento de la ley. Para ambos, estas empresas violan las leyes nacionales y por eso es necesaria una regulación.

“La controversia con Uber no es si se utilizan nuevas tecnologías, que todos creemos que se pueden utilizar, sino si se cumplen la Constitución y la ley, normas que Uber viola. Uber prefirió irse de Colombia a cumplir con las leyes que nacionales y extranjeros debemos respetar”, aseguró Robledo.



Uribe, por su parte, ha dicho que no debería haber problema para que una plataforma, que tiene dueño, percibe ingresos y se relaciona con personas para prestar servicios, contribuya a la seguridad social, cumpla la reglamentación de su actividad y compita en equilibro”.



Por el lado de la Alianza Verde también se ha pronunciado la senadora Angélica Lozano, quien está de acuerdo con regular las plataformas, pero también considera que es necesario actualizar la regulación de los taxis. Lozano considera que “para ambos hay usuarios que exigen calidad y seguridad; trabajadores abnegados que se parten el lomo manejando”.



Por su parte, el senador liberal Horacio José Serpa, considera que se debe “emparejar” la competencia en el servicio de transporte, bien sea regulando las nuevas plataformas o “desregular otras normas que se aplican a taxis”.



Para el senador Rodrigo Lara, de Cambio Radical, también es necesario que el congreso legisle en ese sentido, pero hizo una advertencia: “Ojo con los proyectos de ley elaborados por los abogados de las plataformas: cero pago de prestaciones sociales y cero pago de impuesto de renta. Ejercen un opaco cabildeo”.



Lara también radicó el año pasado un proyecto que tiene el propósito de regular estas plataformas.



“Uber se ha opuesto con patas y manos a cualquier intento de regulación. Les sirve la zona gris en la que se encuentran: no pagan impuesto de renta, salud ni pensiones de sus empleados. A muchos nos gustan las plataformas de transporte, pero eso no exime de cumplir la ley”, agregó el congresista de Cambio Radical.

Si bien hay un consenso en la necesidad de regular, ahora lo que se avecina será el debate sobre la forma en el cual se hará. Para esto habrá que esperar hasta marzo, cuando continúe el periodo legislativo.



