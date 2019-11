Ambientalistas también exigen diálogo directo entre Duque y líderes

En la Casa de Nariño, y liderado por el propio presidente Iván Duque, el jueves se realizó el tercer día de diálogos en el marco de la denominada conversación nacional que lleva a cabo el Gobierno con los sectores que han participado de las movilizaciones que durante la última semana se han vivido en el país.



La cita fue para hablar de dos temas. En cuanto a transparencia, que fue el primero, hay muchas coincidencias, por lo que el diálogo se centró en escuchar las alternativas de solución que llevaba cada asistente. En esta mesa, la conversación fue tranquila.

Pero con el segundo asunto, medioambiente, el diálogo no comenzó bien. Sobre las 10 de la mañana empezaron a llegar los delegados, varios dejaron claro que son partidarios de que el diálogo sea en conjunto y liderado por el Comité Nacional del Paro y no de manera individual.



“El Movimiento Nacional Ambiental y diversas organizaciones seguimos firmes en el paro. Venimos a ratificar que nos integramos en el Comité Nacional del Paro, no nos vamos a dejar dividir”, dijo Renzo García, líder del Movimiento Nacional Ambiental.



Fue la misma postura que asumieron el miércoles los voceros de las principales asociaciones de estudiantes. El punto es que hay un comité promotor del paro que ya se reunió el martes con el presidente Duque y, luego de entregarle un pliego de 13 puntos, le anunciaron que no harán parte de la conversación nacional, sino que con ellos debe haber diálogo directo.



En ese comité hay confederaciones de trabajadores y asociaciones de estudiantes y de otros sectores. Un acuerdo con ellos parece clave para frenar estas protestas, que ya dejan pérdidas por más de $ 1,2 billones.



Por eso, ayer la vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, recordó que el Presidente ya se sentó con el comité y dijo que lo que se quiere es conversar para solucionar los problemas del país.



“De tal forma que con los de la mesa (los del comité) también habrá una nueva reunión para que ojalá este paro lo podamos suspender cuanto antes”, anunció la vicepresidenta.



Eso sí, aclaró que “en este momento” no puede haber una conversación exclusiva con ellos ni tampoco excluyente, porque para el Gobierno es clave escuchar a todos los sectores.

El comité del paro

Pero mientras en la Casa de Nariño había este diálogo, el comité del paro, acompañado de congresistas de la oposición, convocó a una rueda de prensa. Ahí confirmaron que el paro “está más vivo que nunca” y que enviaron una carta al presidente Duque donde le plantean una fórmula de diálogo para levantar el paro.



En la misiva señalan que la agenda de diálogo debe girar en torno a propuestas de la sociedad civil y no a la política vigente del Gobierno.



Le dicen que el diálogo debe versar sobre cinco ejes: el pliego de peticiones de 13 puntos, la implementación de los acuerdos de paz, política de seguridad y derechos humanos, reforma política y electoral, y normas para luchar contra la corrupción.



También se confirmó que miembros de la guardia indígena llegaron a Bogotá procedentes del Cauca y que hoy habrá nuevos cacerolazos. En otras palabras, que el paro seguirá.

