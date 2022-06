Lo ocurrido ayer en una oficina del norte de Bogotá durante 2 horas y 17 minutos marcará, sin duda, un punto de inflexión en la reciente historia política de Colombia. Álvaro Uribe, el dirigente más influyente del país de las últimas dos décadas, y Gustavo Petro, presidente electo para el periodo 2022-2026, conversaron de manera respetuosa y franca y se comprometieron a escucharse mutuamente para lograr realidades en beneficio de todos los ciudadanos.



Petro y Uribe se reunieron en un edificio del norte de Bogotá. Foto: Cortesía.

De la cita quedaron varios videos y fotografías en donde a ambos se les ve sonrientes y relajados. Nada que ver con el pesado estigma que han cargado durante sus vidas. Al primero lo señalan de paramilitar; al segundo, de guerrillero. Y seguidores radicales de uno y otro los convirtieron en sus blancos permanentes para adjudicarles responsabilidades en las tragedias que sufre el país.



Desde sus orígenes, cada uno por su lado ha vivido las 24 horas de cada día de sus vidas respirando política, eso sí, cada cual en una antípoda ideológica. Cuando compartieron curules en el Congreso, chocaron con dureza con adjetivos que ayer olvidaron por completo.



Uribe, por ejemplo, se mostró agradecido por el tiempo que le concedió “el señor presidente electo”, mientras que este dijo que se trató “de una conversación provechosa y respetuosa” en donde “encontramos las diferencias y los puntos comunes”.

Fue una cita nunca imaginada en los albores de la campaña, cuando el propio Uribe se fue a más de 60 municipios de toda la geografía nacional a entregarles a anónimos ciudadanos, en hojitas de papel, la invitación a votar por los candidatos de su partido, el Centro Democrático, para enfrentar el “castrochavismo” que, según él, encarnaba Petro.



Ya en la ebullición de la campaña, Petro, por su parte, denunció un plan para asesinarlo en el Eje Cafetero. ¿Quién podría estar detrás? El círculo de confianza del entonces candidato señaló con nombre y apellidos a un empresario amigo personal del expresidente.



Con estos antecedentes, el país llegó en un alto grado de tensión a las elecciones del 19 de junio, en las que Petro resultó vencedor. Uribe fue uno de los primeros en reconocerlo, mientras que Petro, en su primer discurso, habló del Gran Acuerdo Nacional y de las garantías que tendrían opositores como Uribe.



“En el tema de tierras dijimos que se necesita un balance, entre una adquisición de tierras para las comunidades campesinas y la protección a los sectores productivos del campo”.

De allá para acá, los movimientos han sido vertiginosos. La casi totalidad de partidos han anunciado su respaldo a la agenda legislativa que presentará Petro en el Congreso para tener herramientas legales y financieras para las profundas reformas que promete. Sin embargo, se trataba de fuerzas colectivas que al ciudadano de a pie no les dice tanto como la voz de Uribe.



El expresidente, entonces, interrumpió la pausa de silencio que se había puesto y viajó a Bogotá. Lo hizo impecablemente vestido. Petro, en cambio, se mostró más informal. En lo que sí hubo sintonía fue en el propósito de llevar al país hacia adelante, según dijeron. Y ante el temor de algunos de irse de Colombia porque a la Casa de Nariño va a llegar un mandatario de izquierda, Uribe exclamó: “No se vaya nadie del país, trabajemos, trabajemos y trabajemos de manera alegre para servirle al

país”.



La frase simboliza el principio de una paz política que el país no probaba hace años. Y puede ser el punto de partida del fin de una tóxica polarización que incluso llegó a fracturar hasta las familias.



El expresidente Uribe con el presidente electo Gustavo Petro y los otros invitados Foto: Prensa Gustavo Petro

“Con esta cita vuelve realidad la posibilidad política de acercar los dos extremos ideológicos por una causa común: Colombia”, dice Jairo Libreros, analista político de la Universidad Externado. El docente advierte que no se trata de que en el país desaparezca la oposición, sino que esta se haga con altura.



“El encuentro entre Uribe y Petro dejó ver un ambiente afable entre dos contradictores políticos que usualmente han discutido en términos más confrontacionales. Ahora Uribe tendrá un canal de comunicación abierto con Petro y anuncia que le hará una ‘oposición razonable’ es un realidad bien distinta”, asegura, por su parte, Daniela Garzón, investigadora de la Fundación Paz y Reconciliación.

Uribe luego fue a una rueda de prensa en la que se le vio sonriente, encantado. Hace tiempo que no mostraba un semblante así, atribuido a las derrotas electorales. “Éramos la primera fuerza política en el Congreso y ahora somos la cuarta”, recordó. Y contó que le dirá a Petro de manera transparente sus puntos de vista que para él son de enorme trascendencia. Como las pensiones, la seguridad, las relaciones con Venezuela, carbón y petróleo. "Le dije: 'presidente, en su sabiduría mirarán cuánto tiene que ser el tiempo de transición, yo creo que su gobierno recibe una buena herencia porque el país ha avanzado en combustibles alternativos, renovables y ha recuperado las posibilidades de que no se le agote el petróleo' ".



Y hasta del perdón social del que le pidió que lo excluyera: “A mí como expresidente no me luce”, contó, lo que provocó risas. Por fin, después de una campaña extenuante sus protagonistas vuelven a sonreír. Y eso ya envía un gesto de optimismo.



Armando Neira - Editor de Política de EL TIEMPO

En Twitter: @armandoneira