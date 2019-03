Uribe lanza trinos a Corte ante posible rechazo de objeciones

Como anticipándose a un pronunciamiento de la Corte Constitucional que pudiera ser adverso a las objeciones del presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el expresidente Álvaro Uribe lanzó este martes una serie de trinos críticos frente al alto tribunal.

Fue la reacción del hoy senador y jefe del Centro Democrático, partido de Gobierno, tras conocerse, por fuentes del alto tribunal, que la posible respuesta a una consulta del presidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, sobre si el Congreso debe tramitar o no las objeciones, la respuesta iría en el sentido de que estas no son procedentes.



La Corte se podría pronunciar este miércoles, con base en una ponencia del magistrado Antonio José Lizarazo, que diría que en realidad las objeciones de Duque no son de inconveniencia -política, fiscal o económica- como las presentó, sino de constitucionalidad y atacan temas sobre los cuales la Corte ya hizo un estudio y se pronunció.



En uno de los trinos, Uribe, precisamente le dice al magistrado Lizarazo: "Por favor, permita que los equilibrios operen. El acuerdo con la Farc no se puede invocar para derrocar el Estado de Derecho”.

Uribe, desde comienzos del gobierno del presidente Juan Manuel Santos (2010-2018) se convirtió en el principal opositor a una salida negociada para el conflicto con la guerrilla.



Santos, luego de haber iniciado el proceso de negociación con las Farc en La Habana, logró que el Congreso aprobara una ley aceptando la existencia del conflicto armado, lo que le sirvió de soporte jurídico y político para mantener la negociación con esa guerrilla.



De hecho, ese fue el principal punto que llevó a la polarización del país entre seguidores de Uribe y seguidores de Santos, que se mantiene hasta el momento.



Uribe se opuso de manera radical al otorgamiento de beneficios jurídicos y políticos a los jefes de la guerrilla hasta convertirlo en tema de la última campaña presidencial, que ganó con Iván Duque.



Santos logró imponerse en la reelección de 2014 con su propuesta del acuerdo de paz, aunque su contradictor uribista, Óscar Iván Zuluaga, ganó la primera vuelta en esa oportunidad oponiéndose a esa tesis.

El jefe del Centro Democrático insiste en acusar a Santos de haberle “entregado el país a la guerrilla”. Ahora acusa a la Corte Constitucional de defender el acuerdo con las Farc, legado de Santos, por razones políticas.



“La Corte Constitucional, por atender a un gobierno comprometido con la Farc, aceptó que un plebiscito pudiera ser sustituido por una proposición del Congreso - escribió Uribe en otro trino-. Y ahora algunos pretenden que que le arrebate las competencias al Presidente de la República del nuevo Gobierno".



La Corte Constitucional ha respaldado de manera sistemática varias normas (actos legislativos y leyes) aprobados por el Congreso para implementar el acuerdo de La Habana, que el uribismo quiere modificar.



De hecho las objeciones de Duque a la ley de la JEP son vistas por quienes se oponen a ellas como un intento de contrarreforma.



Duque y el uribismo también han anunciado su respaldo a un proyecto de acto legislativo que sería presentado dentro de pocos días para modificar la enmienda constitucional que le dio soporte jurídico al acuerdo con las Farc.



