La relación entre el expresidente Álvaro Uribe y el ahora mandatario Gustavo Petro se ha centrado en el diálogo y en la compresión de la diversidad de pensamiento. Contrario a la relación que mantuvo Uribe cuando Juan Manuel Santos era presidente de la república.

Los fuertes enfrentamientos caracterizaron el vínculo de estas personalidades políticas. Fue en el Congreso de la República donde se dieron los choques más recordados y las declaraciones más fuertes: "sicario, sicario, sicario", le dijo Uribe a Petro en un debate respecto a la JEP en 2019.



La anterior fue contraatacado por Petro, quien expuso en su Twitter el caso: "me ha gritado tres veces el senador Uribe Vélez: sicario, sicario, sicario, está fuera de control por mi intervención respecto a la JEP, que le den una inyección de valeriana intravenosa urgente".



Pese a que Petro y Uribe han sido contrincantes de muchos años, la llamada del presidente Gustavo Petro al diálogo inició con su primera reunión con el expresidente el 29 de junio. La segunda estaba citada para este 27 de septiembre. Lo que refleja “el trato distinto que se le da a la oposición, porque se escuchan sus posturas”, según Claudia Ospina, politóloga y asesora en comunicación política.



"La disponibilidad de Uribe frente a reunirse con Petro responde a una lógica de supervivencia política. También por protegerse jurídicamente", afirma Miguel Jaramillo Luján, consultor y asesor en comunicaciones políticas.



Ospina agrega que la relación de Uribe con Santos fue diferente, porque "no se dieron diálogos por la no voluntad de las dos partes". A lo que se suma que “su partido y su figura estuvo debilidades, porque en las pasadas elecciones su protagonismo fue muy mínimo”, refiriéndose al exmandatario.

Estupendo Uribe discuta de manera tranquila con Petro. Pero paradoja: con Petro, su antagonista radical, si se pudo. Con Santos, menos distante ideológicamente, hubo ferocidad. Cuánta polarización tuvimos que soportar por razones al menos parcialmente personales? — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) September 28, 2022

Índice de favorabilidad

La última encuesta Invamer Poll, que se publicó en enero de este año, reflejó que el índice de favorabilidad de Uribe Vélez está en el 19 %. El expresidente del país tuvo el indicador más bajo en los 26 años de vida política.



Contrario a las cifras que ofrecía durante el final de su mandato en el 2010, que le cedió la banda presidencial a Juan Manuel Santos. Cuando su favorabilidad estaba en el 75 %, según Invamer.



Esto mientras Gustavo Petro ejerce como presidente con un 56 % de aprobación, según la misma encuesta de Invamer.

Santos y Uribe trabajaron juntos

Los dos expresidentes de Colombia ya habían trabajado juntos. Durante el segundo período presidencial de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos ejerció como ministro de la cartera de Defensa. Al terminar ese período, Santos anunció que quería lanzar su candidatura a la presidencia de Colombia y el siete de agosto de 2010 asumió como mandatario del país por dos períodos.



Durante el gobierno Santos la bandera estuvo dirigida al proceso de paz con las Farc. Además, le apostó al restablecimiento de las relaciones con el gobierno de Hugo Chávez, acciones criticadas por Uribe Vélez.



Jaramillo Luján comenta que "Santos fue una hechura política de Uribe en su momento: él logró respaldar iniciativas de Uribe y por eso para Uribe se ve como una traición".



En entrevista con el diario español El Mundo, en noviembre de 2014, el expresidente Uribe dijo que "Santos traicionó su promesa de seguir nuestra política". Refiriéndose a las acciones en torno a la paz.



El cambió de postura de Santos y las acciones políticas que implementó en su gobierno, luego de haber trabajado con políticas distintas llevó a que las relaciones entre ellos fueran tensas.

Elecciones regionales de 2023

Otro de los elementos fundamentales son las elecciones locales que se llevarán a cabo en octubre de 2023, según la politóloga Claudia Ospina. Ella afirma que "sí es importante para ellos mostrarse menos radicales, que no buscan la polarización. Uribe busca mostrar una figura reconciliadora para recuperar el capital político que perdió".



Jaramillo agrega que, además de los elementos anteriormente descritos, la renuncia de Rodolfo Hernández le da más valor a Álvaro Uribe como miembro de la oposición, no como el único, porque "todo líder político necesita un opositor con el que pueda tener conversación y divergencias".



