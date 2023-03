Por medio de su cuenta de twitter, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a la seguridad democrática, una de las banderas que tuvo en su gobierno. Según el exmandatario, esta ha sufrido un deterioro desde hace ya un tiempo



"La seguridad democrática sirvió para todas las tendencias políticas, podían recorrer el país. Ha sufrido un deterioro desde hace buen rato, el crecimiento del narco y la negativa para que la Fuerza Pública accione, puede hacer colapsar lo poco que queda de Seguridad Democrática", fueron las palabras de Uribe.



En medio de esta situación, el exmandatario habló sobre sus principios ideológicos: "no he sido de derecha ni de izquierda. Encasillamientos obsoletos". También recordó que cree en la seguridad democrática, la inversión al alcance de todos, la cohesión social, el pluralismo participativo y los valores de familia.

Entre tanto, cabe anotar que en el marco de las elecciones regionales que se celebran en octubre, el líder natural del Centro Democrático dijo en un evento en Caquetá que: "Tengo que decirles esto con todo cariño. Si hay un desmovilizado de las Farc que ha reconstruido su vida y quiere el aval del Centro Democrático, denle ese aval".



"Alguien me preguntó públicamente si este partido político le podría dar aval a un reinsertado de las Farc, entonces me sorprendió, porque si esa persona reinsertada de corazón no ha incurrido en algún delito atroz, secuestro o violación de niños, denle ese aval, porque este es un partido democrático, humanístico diseñado para el servicio de todos los colombianos", señaló el expresidente.



