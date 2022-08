El expresidente Álvaro Uribe anunció este jueves que no asistirá a la posesión del mandatario entrante, Gustavo Petro, este domingo, en Bogotá.



Según el expresidente y jefe máximo del Centro Democrático, llamó "por teléfono" a Petro y le agradeció por la "amable invitación" a la transmisión de mando presidencial.



"Me excusé de asistir porque desde hace 2 años tengo complejo de preso. No asistiré por el pudor derivado de mi situación jurídica que anhelo superar", aseguró Uribe, quien agregó que espera "mantener un diálogo constructivo" con el nuevo gobierno.



El exmandatario está siendo investigado por la Fiscalía General por su supuesta relación con la manipulación de testigos.



Según dijo, los "compañeros" de su partido, el Centro Democrático, asistirán al acto del próximo domingo.



