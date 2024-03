¿Álvaro Uribe marca distancia con el presidente Gustavo Petro?

La relación entre el expresidente Álvaro Uribe y el presidente Gustavo Petro ha sido de altas y bajas. Desde orillas distintas, son los protagonistas que han marcado la actividad política del país en las últimas décadas. Tras su triunfo en las urnas como el primer líder de la izquierda que llegaba al poder, sorprendió que su primera reunión fuera con el jefe natural del Centro Democrático en un encuentro marcado por la cordialidad.

Con ese punto de partida, cuando el presidente Petro ha entrado en controversia directa en defensa de su Gobierno lo ha hecho con distintos dirigentes. Uribe, por su parte, también ha evitado hacer referencias directas al mandatario.

Se trataba de un bálsamo en un ambiente marcado por la polarización, un fenómeno que sin duda ha contribuido a deteriorar el clima nacional. En los últimos días, la relación ha ido cambiando por cuenta del regreso del ex líder paramilitar Salvatore Mancuso.

En el encuentro estuvo presente también el senador Miguel Uribe. Foto:Presidencia Compartir

A Mancuso, el presidente Petro lo eleva a la categoría de gestor de paz al considerar que su testimonio puede ser una fuente fiable para reconstruir la memoria del conflicto armado. El expresidente Uribe, por su parte, cree que su traída al país tiene un único objetivo: afectarlo con versiones mentirosas.

Este miércoles, cuando hay varias movilizaciones convocadas para protestar contra el presidente Petro ambos se han cruzado mensajes –sin mencionarse- en que se muestra que hay un evidente distanciamiento.

Álvaro Uribe - Gustavo Petro Foto:Sergio Acero. EL TIEMPO - Presidencia Compartir

Uribe cuestionó las reformas que el Gobierno impulsa, señaló que “crearán mayores angustias” y que son una condena para el país.

“Vamos camino a un país sin subsidios sostenibles para los pobres y también sin empleo, sin inversión privada y con reducido recaudo tributario. Sin energías convencionales y atrasadas, las renovables y con creciente control del narcoterrorismo”, aseguró Uribe a través de su cuenta de X.

“Se nota el temor de la inversión, su decrecimiento y también una gran reducción de la economía. Esta tendencia atenta contra la creación de empleo y a esto se suma el temor a la reforma laboral que ahuyentará todavía más el empleo”, añadió Uribe.

En su mensaje también se mostró severo con las reformas sociales que el gobierno del presidente Petro impulsa en el Congreso de la República.

“La reforma de la salud quiere condenar a los colombianos que ven disminuir sus ingresos a gastar más de su bolsillo para acceder a este servicio. El dinero que le quiten a los fondos de pensiones crearán mayores angustias para los pensionados del futuro”, dijo.

“El reclutamiento de niños para apoyar el narcoterrorismo destruye más y más familias, y región tras región sepulta al Estado de democrático”, aseguró sobre el actual clima de inseguridad.

El presidente Petro, por su parte le contestó Uribe: “¿Por qué les molesta que millones de viejos y viejas que hoy no reciben pensión puedan recibir un bono pensional decente? ¿Por qué les molesta que los actuales cotizantes de pensión puedan recibir una pensión de verdad? El 80% de los actuales cotizantes en fondos privados nunca recibirán pensión si no cambiamos ese sistema”.

¿Cómo interpretar este duro mensaje de Uribe? “La forma como se concibe la democracia hoy es una especie de amplificación de la representatividad hoy en el congreso, los medios y en la calle. Las ideas del expresidente Uribe son el call to action para motivar a la oposición a salir a la calle hoy y además de imprimirle su sello a las marchas. Para hacerlo se reafirma su posición crítica al gobierno”, dice el analista Pedro Viveros al reflexionar sobre el momento escogido para hacerlo.

Para el también analista político Gabriel Cifuentes se trata de “un popurrí de temas, un memorial de agravios que van desde la política económica, las reformas sociales, la seguridad, en particular el reclutamiento de menores”.

Cifuentes considera que por un lado, recoge el sentimiento de gran parte de la oposición que ve con malos ojos las reformas del gobierno y que entiende como un indicador crítico la baja tasa de crecimiento, según ellos, atribuible al manejo de la economía del gobierno. Y por otro lado, es un mensaje que llega justo cuando la oposición se va a medir en la calle en un pulso de fuerzas con el gobierno.

“Allá donde los sectores progresistas han sido tradicionalmente fuertes, donde la movilización social ha sido expresión de la izquierda e incluso ha sido invocada como muestra de apoyo por parte del mismo presidente, la oposición, en cabeza del centro Democrático -y por ende bajo el liderazgo del ex presidente Uribe- se ve obligado no solo a llenar las calles para evitar que mostrar debilidad, sino también darle contenido y sentido a una marcha que no tenía un propósito claramente definido más allá de algunas generalidades que se traducen más en el deseo de manifestar una oposición general a la gestión del gobierno”.

Cifuentes trae a la memoria un dato que no es marginal. “Hay que recordar que Uribe fue ponente de la ley 100 de 1993, actualmente rectora del sistema de salud y pensional. Ahí hay un punto de honor de enorme significación política donde gobierno y oposición no encontrarán punto medio”.

Mientras que Ángel Tuirán Sarmiento, analista político y docente de la Universidad del Norte, dice que las críticas del expresidente Uribe al Gobierno, pueden tener dos motivaciones:

“Uno, como líder natural, respaldar a sus bases que hoy salieron a marchar; y dos, suspender la cordialidad con el gobierno, en el marco de los reparos o críticas a las reformas que se tramitan en el Congreso, y más recientemente, las críticas al nombramiento de Mancuso como gestor de paz".

El expresidente Uribe en un video de 1:30 colgado en sus redes sociales, resume el temor de los trabajadores y empresarios del país, el día que la oposición convocó unas marchas contra el Gobierno, dice el analista Gonzalo Araújo de la firma Orza, un centro de pensamiento que analiza las coyunturas políticas. "Uno interpreta su postura y mensajes como un aliento de municiones para todos quienes ven con preocupación el rumbo de la economía y el gasto público. No se desapega de sus mensajes principales - austeridad, confianza inversionista y seguridad - como pilares de una senda de prosperidad y crecimiento, con equidad", dice.

"Está vigorosa intervención empezará a marcar la anticipación del proceso electoral del CD para presentar candidatos a la Presidencia del 2026 y también para las legislativas", asegura Araújo. "Hoy arrancó oficialmente la campaña de oposición al Gobierno", concluye él.

