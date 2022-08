A través de un comunicado, el expresidente Álvaro Uribe saludó y felicitó al nuevo mandatario de Colombia, Gustavo Petro, este 8 de agosto. Igualmente, en el texto, compartido a través de su cuenta de Twitter, expuso las ideas básicas desde la oposición.

"Saludamos con respeto al presidente Gustavo Petro. Lo felicitamos. Desde nuestra posición minoritaria trabajaremos con franqueza en los argumentos y respeto al Jefe del Estado", señala Uribe.



En la carta, el exmandatario enlista siete puntos, entre los que se encuentran Fuerzas Armadas, narcotráfico, emprendimiento privado y tamaño del Estado.

Presidente Petro, Posesión

Algunas de nuestras ideas básicas pic.twitter.com/InNTsF2kFf — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 8, 2022

Sobre las Fuerzas Militares, Uribe dijo: " La seguridad es un valor democrático y una fuente de recursos que necesita a las Fuerzas Armadas para disuadir y contener a los criminales. Las Fuerzas Armadas, que han sido democráticas, no han tenido privilegios de impunidad, no deberían seguir siendo igualadas a quienes delinquieron. Se necesita la reforma de la JEP para que haya garantía de imparcialidad para los militares".



Sobre materia educativa, el expresidente señala que desde la oposición creen "en la educación pertinente, permanente y universal". De igual modo, creen en el Estado como el principal financiador y piden que los recursos públicos también apoyen la opción privada para los sectores de menores ingresos.



"Creemos en el capital semilla y en el crédito para el emprendimiento que conecte con la educación", señala.



Sobre el narcotráfico, Uribe pide no criminalizar ni legalizar el consumo de drogas, que "idiotiza y quita la libertad".



"La legalización o la permisividad agudizan los problemas que llegan a convertirse en Estados Criminales efectivos que sustituyen al Estado de Derecho", indica en la misiva.