Desde Sincelejo, Sucre, el exmandatario Álvaro Uribe propuso hacer una consulta popular sobre la reforma de la salud. En un comunicado expresó: “Le sugiero al partido pensar, con otras fuerzas políticas y organizaciones comunitarias, proponer una consulta popular que proteja la estructura mixta y solidaria del régimen de salud, que evite el cambio hacia el estatismo, que mantenga las EPS buenas y que estas se certifiquen”.

También aseguró que desde la colectividad del Centro Democrático vienen haciendo análisis del proyecto y encontraron que “tiene un problema estructural incorregible”.



Frente a estas declaraciones, Gabriel Becerra, quien hace parte de la coordinación del Pacto Histórico, le aseguró a EL TIEMPO que “la propuesta del expresidente Uribe es más un distractor que una postura consecuente de reforma del sistema de salud que, entre otras cosas, él ayudó a promover hace 30 años”.



También dijo que convocar a un referendo implicaría suspender el debate y la aprobación del proyecto. Según Becerra, esto implicaría abrir un campo de deliberación, de discusión que “en últimas llevaría a que en este gobierno no se aprobara ninguna reforma”. Por ello, considera que el expresidente está generando una distracción para que no avance la aprobación de la reforma.

En la misma línea, Mauricio Jaramillo, profesor de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, indicó que esta propuesta es inviable desde el punto de vista de la legitimidad.



“Discutir acerca de recursos y acerca de las garantías del modelo de salud me parece que es poner a la ciudadanía a reemplazar el rol natural que debe cumplir el Congreso, cuyos representantes están ahí precisamente para dar esa discusión y votarla en el seno de esa corporación”, manifestó.



En cuanto al futuro de esta propuesta, el analista piensa que es difícil que tenga uno porque no cree que el Gobierno esté dispuesto a aceptarla. “No va a haber los consensos suficientes, y sin los consensos me parece difícil que se concrete la iniciativa”, señaló. Sobre esto, Berrera indicó que “no está en el programa de Gobierno convocar un referendo”.



De acuerdo con lo anterior, Andrés Ávila, docente de Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Javeriana, dijo que todavía es muy temprano para afirmar si la propuesta tendrá o no futuro. Por ello, se debe observar si políticamente alguien toma esa idea de Uribe y la hace realidad. “Eso puede pasar en estos próximos días, de pronto hace un poco de ruido y ya”.

Por otro lado, el senador Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, dijo que “llegó la hora de preguntarles a los ciudadanos qué quieren. Si queremos mejorar la salud o destruirla”.



El senador invitó a todas las fuerzas políticas y a los ciudadanos a promover un mecanismo de expresión popular que busque proteger los fundamentos del sistema actual, que lo hacen solidario y mixto. “El centro de la reforma de la salud debe ser la atención al usuario. Mejorar las condiciones del personal de la salud”, dijo.

Sobre esto último, cabe decir que en el documento difundido por el expresidente Uribe se mencionó que una de las reformas debe ser “formalizar a los trabajadores de la salud. La formalización ayuda a que no siga en los hospitales públicos la politiquería con contratos de corto plazo con trabajadores que tienen que depender de uno u otro jefe político”.

Entre tanto, Andrés Ávila manifestó que frente a este tema de hacer una consulta popular, la Constitución de Colombia está totalmente abierta y ya es un asunto de si el Centro Democrático logra adelantar esa idea. Indicó que sí es posible ejecutarla porque está entre “las alternativas jurídicas y políticas”.

¿Cuál es el trámite que debe cumplir esta propuesta?

Felipe Rey Salamanca, profesor de Derecho Público de la Pontificia Universidad Javeriana, indicó cuál sería el trámite para que se pueda ejecutar la iniciativa del expresidente.



“Se requiere la inscripción de un comité promotor, la recolección de firmas correspondientes al 5 % del censo electoral, la revisión de esas firmas por la Registraduría, la aprobación del Senado y la consulta en la cual debería participar la tercera parte del censo electoral y ganar el sí”.



El experto señaló que no es un proceso demasiado dispendioso en comparación con el de otros mecanismos de participación.

