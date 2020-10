Lo que usaron Uribe, el Defensor y el Contralor contra el covid

El covid-19 es un virus que ha afectado por igual a personas del común y a los dirigentes del país.



Y cuando alguien es afectado por el mal, no solo busca al médico, sino también recurre al voz a voz, a los remedios caseros que le recomienden. Y en esto, ni siquiera personas con cargos importantes han dudado en acudir a todas las formas de lucha contra el coronavirus.



El expresidente Álvaro Uribe fue uno de los primeros dirigentes políticos del orden nacional en confirmar que había contraído el covid-19.



Él les ha contado a personas cercabas que desde el inicio, cuando tuvo los primeros síntomas, de inmediato comenzó a tomar algunos de los medicamentos y remedios caseros que le habían recomendado.



Dijo que además de las recomendaciones médicas, tomó Ivermectina, Acitromizina, acetaminofén y vitamina C.



Pero también acudió a remedios caseros como beber agua de matarratón, un árbol muy común en tierra caliente, y agua de moringa, todos los días. Cuando ya el mal estaba pasando tomó agua de orégano para la tos.



Si bien ha trascendido que el coronavirus no atacó de manera fuerte al expresidente, él también contó que tuvo que dormir tres noches sentado porque no podía respirar bien.



Mientras tanto, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, contó que el síntoma predominante que tuvo fue la tos. “Por recomendación médica tomaba todo el tiempo mucho líquido, abundante suero oral (Pedialite). Además el médico me recetó Colchicina, medicamento genérico que reduce la respuesta inflamatoria para proteger las vías respiratorias en general y me inyectaba Enoxaparina (Clenox), que es un anticoagulante y cuyo propósito era prevenir un posible trombo o embolismo pulmonar”, dijo el funcionario.



Pero también admitió que tomó muchas bebidas calientes, fundamentalmente preparadas con jengibre y miel.



El contralor Felipe Córdoba reconoció que el virus es muy agresivo y que por momentos lo golpeó duro, pero también dijo que el remedio que más le ayudó, además de los formulados por los médicos, fue la moringa, una planta que le llegaba de varios municipios de Cundinamarca.



Tomaba una taza de agua de moringa tres veces al día, y dijo que eso le permitió seguir trabajando, sin muchas dificultades, desde su casa.

El gobernador de Arauca

Facundo Castillo, gobernador de Arauca Foto: Cortesía Gobernación de Arauca

El gobernador de Arauca, Facundo Castillo, considera que ya superó lo duro de la enfermedad



Dijo que sus médicos le recomendaron el tratamiento de Ivermectina, una gota por kilo durante tres días; Acitromizina una diaria por cinco días, Prednisona, también una tableta diría por cinco días, además de aspirina.



“De todas maneras acudí al tratamiento homeopático que todos recomiendan, que es la mejorana, la moringa y el jengibre, además de baños con agua de matarratón”, dijo.



Para el gobernador, que dijo que lo más fuerte que tuvo que soportar fue el dolor en los pulmones cuando tocía, aseguró que con esta enfermedad, “lo mejor es acudir a todas las formas de lucha”.



El mandatario está a la espera de unas nuevas pruebas para saber si ya superó el coronavirus.



