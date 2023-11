'Hubo cuatro años perdidos': canciller Leyva sobre implementación del acuerdo de paz

En medio del evento de conmemoración por los siete años de la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y las Farc-Ep, el canciller Álvaro Leyva aseguró que a pesar de no asistir al evento, el presidente Gustavo Petro está "comprometido" en avanzar en la implementación del acuerdo y afirmó que "hubo cuatro años perdidos" en la administración de Iván Duque (2018-2022).

"El hecho de que no haya podido venir no quiere decir que no esté comprometido (…) hay que tener en cuenta que hubo 4 años perdidos porque se eligió a un presidente que tenía como bandera hacer trizas la paz”, dijo el canciller.