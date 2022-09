Últimamente algunos funcionarios del gobierno han estado en el centro de las críticas en redes sociales por los 'lapsus' que tienen en sus intervenciones.



El turno ahora fue para el canciller Álvaro Leyva, quien mientras estaba respondiendo sobre los interrogantes que ha generado el hecho de que Venezuela sea país garante en un eventual proceso de paz con el Eln, dio una cifra errónea.



El dato que dio tiene que ver con la frontera con Venezuela, que se reabre el próximo 26 de septiembre, según anunció el presidente Gustavo Petro.

En declaraciones a medios aseguró: "Si el señor Trump puede ir a bailar con el presidente de Corea del Norte y no se le dice nada, ¿por qué nosotros no podemos manifestar tranquilidad en una frontera de 2 millones 200 mil kilómetros donde todavía cruzan colombianos y venezolanos?".



La cifra que dio resulta imposible. En realidad, la distancia que hay es de 2.219 kilómetros, según lo reporta la misma Cancillería en su portal web.



Una mujer y un niño pasan por el puente entre Cúcuta y San Antonio (Táchira), luego de una apertura parcial en 2021. Foto: AFP

Dicha delimitación "se acordó por una serie de instrumentos que incluyen el Laudo Español en 1891, el arbitramento del Consejo Federal Suizo de 1922 y, finalmente, el Tratado López De Mesa-Gil Borges de 1941, el cual puso fin a la larga negociación territorial", explican.



Los reparos a su equivocación no se hicieron esperar. Desde la oposición, el senador del Centro Democrático Miguel Uribe trinó: "La frontera con Venezuela es de 2.219 kilómetros. 2 millones de kilómetros es 5 veces la distancia de la tierra a la luna. Algunos ministros andan en la luna".



Este fue el video del momento:

Frontera con Venezuela. 2millones 200 mil kms. Sim comentarios. pic.twitter.com/ssK19AQJFS — Felipe Zuleta Lleras (@Zuletalleras) September 17, 2022

La respuesta del canciller a las críticas por decisión de pedirle a Venezuela ser país garante

Desde Estados Unidos, el senador de la Florida Marco Rubio aseguró: "Sabíamos, después de estas elecciones que teníamos una nueva administración en Colombia que iba a hacer caso un poco más a lo que diga el régimen de Maduro. Es lamentable, pero es la decisión de un presidente electo de una nación soberana. Eso no debe afectar o tener impacto de ningún tipo sobre la política estadounidense respecto a esos grupos, que son terroristas”.



Bob Menéndez, senador del partido demócrata, por su parte, catalogó como desafortunada la decisión de Petro de convocar a Maduro para los eventuales diálogos de paz.



Sin embargo, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo que esos acercamientos no ponen en riesgo las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia.



Sobre las críticas, el canciller Leyva manifestó que "Algunos parlamentarios son ajenos y carecen de información porque nunca los he visto presentes en los diálogos que yo he tenido. Entonces les llegan versiones que los confunden, pero bienvenidas las observaciones hacen parte de la democracia".



El ministro de Relaciones Exteriores se encuentra en EE. UU. para acompañar al presidente Gustavo Petro, quien este domingo llegará a Nueva York para iniciar su agenda de la primera intervención que tendrá en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas.



