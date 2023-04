Hace dos semanas, el presidente Gustavo Petro se pronunció en República Dominicana sobre Haiti. Allá dijo que Colombia tiene una corresponsabilidad en el asesinato del presidente de ese país, Jovenel Moise.



Por ese caso hay un grupo de colombianos que está detenido desde hace 21 meses y cuyo proceso no ha mostrado avances jurídicos. "Fueron mercenarios colombianos los que fueron a matar al presidente de Haití, desatando una crisis aún peor que la que ya vivían", comentó Petro.



Esas palabras no cayeron muy bien entre los seres queridos de los detenidos. Este diario ha conocido que algunos familiares están molestos con el Presidente por asegurar que fueron los colombianos quienes cometieron el magnicidio, pues dicen que se debe esperar a un juicio que determine la culpabilidad o inocencia.



Pese a esto, algunos han resaltado que las puertas de las oficinas de esta administración se han abierto para ellos con el fin de ser escuchados en sus peticiones.

Algunos de los colombianos involucrados en el crimen del presidente de Haití. Foto: EFE/ Jean Marc Hervé Abélard

El Presidente, por otro lado, mencionó: "Quiero ir a Haití, es un tema donde Colombia tiene una corresponsabilidad porque Haití fue el que nos ayudó a ser un país en el pasado".



En esto último coincide el canciller Álvaro Leyva, quien en un encuentro con medios de comunicación, al que asistió EL TIEMPO, también manifestó su intención de viajar a ese país. Según dijo, esto sería "lo más pronto posible", por lo que tiene previsto hacerlo este año.

El canciller manifestó que quiere hacer presencia en ese país y que para ello, invitó también al defensor del pueblo, Carlos Camargo.

Canciller Álvaro Leyva. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Su viaje tendría dos motivos. Por un lado, expuso que quiere revisar la situación de los colombianos detenidos por el magnicidio. "Parece que han tenido muchas dificultades. La jurisdicción allá no está funcionando, inclusive tienen problemas de alimentación (...) Se me ha dicho que se ha avanzado, pero una cosa son los decires y otra cosa es ir allá a ver cómo es la situación directamente con ellos", aseguró.



Por otro lado, manifestó que Colombia quiere realizarle un "homenaje" a Haití.



"Fue el primer país en liberar a los esclavos. Un país que le ayuda al libertador, a Miranda. De allá sale al primera bandera colombiana y, naturalmente, bolivariana", expuso.



Ahora bien, Leyva aclaró que si bien planean ir a hacer dicho homenaje, también es consciente de que hay situaciones de mafia local, narcotráfico y migración que están afectando a los ciudadanos.



"Al toro hay que cogerlo por los cachos. No vamos solo en función de un homenaje, sino a resolver problemas", afirmó.



En lo que tiene que ver con tener más presencia diplomática en ese país, Leyva contó que ya se está en el proceso de acreditar a Vilma Velasquez, quien como contó el presidente Petro el pasado fin de semana, es esposa Rafael Valencia, un miembro del M-19 que desapareció en 1985.

Ella, por ahora, tendrá la figura de "representante de Colombia", pero la idea es que pueda asumir las funciones consulares pronto.



"Vilma vive hace muchos años en Haití, tendrá la difícil tarea de ayudar al pueblo que nos ayudó en nuestra independencia", dijo el Presidente.



Desde Cancillería contaron que en 15 días planean relanzar las "labores consulares" y hacer un consulado móvil para ayudar a los colombianos que necesiten algún tipo de trámite o ayuda.



Todo esto, expuso Leyva, hace parte de una estrategia para poder ir "armando la presencia" en ese país de nuevo.



