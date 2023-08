El canciller Álvaro Leyva, en la mañana de este viernes, aseguró que ayer hubo "dos sismos: el físico y el social y moral", haciendo referencia a la declaración extrajudicial que entregó el exjefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias 'Macaco'.



"Ayer hubo dos sismos. El físico y el social y moral. El segundo por lo manifestado públicamente por alias Macaco exautodefensa AUC. Su versión será contrastada en la JEP. El anhelo de toda Colombia y las víctimas, que se siga conociendo la verdad. Paz total igual a verdad total", publicó.



(En contexto: 'Macaco' dice que sí hubo un plan para asesinar a Gustavo Petro y Álvaro Leyva en 2001)

Y es que en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, este 18 de agosto se llevó a cabo el evento Encuentro por la verdad para la no repetición, liderado por la Cancillería.



Allí, 'Macaco' le pidió "un especial perdón" al canciller Leyva al ratificar lo dicho por Mancuso de que en el año 2001 "los comandantes en pleno de las Auc tomamos la decisión equivocada de declarar objetivo militar a Álvaro Leyva Durán, Iván Cepeda Castro y al hoy presidente Gustavo Petro. Dichas acciones militares fueron fallidas", puntualizó, al reiterar su compromiso de entregar una versión única de verdad.



Leyva, por su parte, le respondió: "Le agradezco que haya mencionado aquella conducta que manifestó que tuvo lugar con relación a mi nombre. Le doy gracias a la vida, soy un hombre de mucha suerte. La verdad es que no es la primera vez que me llegan voces en relación con ese deseo porque es mucho el tiempo que le he dedicado a esto".

Facebook Twitter Linkedin

Canciller Álvaro Leyva. Foto: EFE

También le pidió al canciller que medie para que los exjefes paramilitares puedan ingresar a la JEP para contar su verdad.



Frente a esto, Leyva le dijo: "Lo que ha manifestado realmente pone de presente que necesariamente debemos conocer la verdad total".



También aseguró que su versión será contrastada en la JEP. Por otro lado, señaló: "Me produce tristeza que lo que usted ha dicho acá termine siendo cierto, porque alrededor de cada enunciado, hay nombres y apellidos".



(Puede leer: 'Es momento de mirar el tema de la financiación de las campañas presidenciales': Samper)

'Macaco' aseguró que entregará información que supuestamente compromete al exfiscal Néstor Humberto Martínez en un plan "con la firme intención de judicializar y destruir sistemáticamente a través de la Fiscalía la imagen del hoy presidente Gustavo Petro".



El ministro, por otro lado, se comunicó con los embajadores de las 69 embajadas y 5 misiones de Colombia en el exterior para que hagan eco de la agenda para la no repetición que lidera la entidad.



En el encuentro participaron representantes de España, Suecia, Suiza, Ecuador, Cuba, Catar, Nicaragua, Honduras, Argentina, Uruguay, República Dominicana en Colombia, así como representantes de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia- MAPP-OEA, autoridades locales, asociaciones comunitarias y funcionarios del Estado colombiano.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA