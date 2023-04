El debate de moción de censura que enfrentó el canciller Álvaro Leyva este miércoles duró un poco más de cinco horas.



En la discusión, algunos congresistas cuestionaron la gestión de Leyva al frente de la Cancillería, también manifestaron sus reparos por algunos nombramientos diplomáticos que se han hecho mientras que otros representantes, por el contrario, defendieron el trabajo que ha desempeñado el ministro.



El debate tuvo, igualmente, momentos de alta tensión e incluso fue suspendido en más de dos ocasiones pues el representante del Centro Democrático José Jaime Uscategui, con un grupo de familiares de la Fuerza Pública, protestaron a las afueras del Salón Elíptico y a la fuerza intentaron ingresar algunos de ellos.

El hecho generó un duro cruce entre el congresista uribista y el presidente de la Cámara, David Racero. Finalmente, la situación se solucionó y el debate pudo continuar.



Luego de escuchar a los congresistas que intervinieron, el canciller tuvo su oportunidad para responder. En su intervención recordó su época como congresista y dijo que estaba feliz de estar en el Congreso respondiendo la citación. "Vengo acá complacido. Me siento en mi casa. Convóquenme más para temas que valgan la pena", señaló.



Por otro lado, respondió por los nombramientos que fueron cuestionados durante el debate. La representante de la oposición Erika Sánchez, por ejemplo, presentó más de diez casos.



Canciller Álvaro Leyva. Foto: Cancillería

En ese sentido, el canciller se refirió a algunos y dijo que en su Ministerio no se ha hecho "ningún nombramiento que esté por fuera de la ley".



Explicó que, por ejemplo, en el caso de personas que están en medio de proceso judiciales - como el embajador ante Chile Temístocles Ortega, acusado por la Fiscalía por presuntas irregularidades en un contrato - en la Cancillería respetan la presunción de inocencia y el debido proceso que son "garantías constitucionales universales".



El canciller se refirió al nombramiento de Armando Benedetti, embajador en Venezuela, quien tiene cuatro investigaciones en su contra; León Fredy Muñóz, embajador en Nicaragua, quien es investigado por narcotráfico y Camilo Romero, embajador en Argentina, quien es cuestionado por presuntas irregularidades en contratación.



Sobre esos casos, aseguró: "Fueron nombrados con el cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos académicos y laborales. Los tres demostraron para su posesión que no tenían antecedentes penales, fiscales ni disciplinarios con certificaciones que son documentos públicos auténticos. La presunción de inocencia es un principio universal", expuso.



Explicó que antes de cada nombramiento, la Dirección de Talento Humano de la Cancillería, en cabeza de Silvia Carrizosa, revisa las hojas de vida para certificar que el candidato cumple con los requisitos. "Cuando hay dudas, se acude por intermedio del Departamento Administrativo de la Función pública a la Comisión Evaluadora de los Méritos para que, previo estudio de hoja de vida, recomiende o niegue el nombramiento del postulado", dijo.



Temístocles Ortega, León Freddy Múñoz, Armando Benedetti, y Camilo Romero. Foto: Archivo EL TIEMPO

Otros casos que defendió fueron los nombramientos de Sergio Cabrera, embajador en China; Leonor Zalabata, embajadora ante la ONU y Eduardo Ávila Navarrete, en España. "Todos fueron avalados por decisión unánime de la Comisión del Mérito. Entonces ¿qué hago yo? ¿Porque no les gusta a algunos congresistas los fusilo? ¿Dejo de nombrarlos?", sostuvo.



Tal vez uno de los nombramientos más cuestionados en la opinión pública y en el Congreso es el de Álvaro José Ninco Daza como embajador en México. Se ha criticado su falta de experiencia laboral y el hecho de que la Comisión le haya avalado haber participado, entre otras cosas, en un modelo de la ONU de la Universidad de la Sabana para homologar los requisitos.





Moisés Ninco Daza, embajador designado de Colombia en México. Foto: Redes sociales

Ante su nombramiento se opuso, como lo reveló EL TIEMPO en su momento, la rectora de la Universidad Nacional, Dolly Montoya, quien hace parte de la Comisión.



"Su nombramiento fue recomendado por la mayoría de la Comisión de Mérito reunida el pasado 16 de enero con el salvamento del voto de la rectora de la Universidad Nacional que se apartó del criterio de la mayoría. Pero precisamente se vota para recoger el criterio de la mayoría. ¿Cómo me opongo a la mayoría? Un salvamento de voto no invalida la decisión", argumentó.



Marisol Rojas, quien fue nombrada en como consejera para el consulado de Londres, ha sido otro de los nombramientos criticados. Fue exasesora de comunicaciones de la campaña del presidente Gustavo Petro. Leyva dice que se nombró después de que demostró que obtuvo su título profesional.



La representante Erika Sánchez, una de las citantes al debate, en entrevista con este diario se refirió a ese caso previo al debate. "Nombramientos como el de la cónsul en Londres que no habla inglés. Uno dice ¿cómo es posible enviar a alguien así por cumplir un favor político? Envíela a España si necesita cumplir una cuota, pero no allá donde tenemos relaciones tan importantes", cuestionó.



En lo que tiene que ver con Karen Carvajal Gómez, como cónsul en Barcelona, Leyva dijo: "Tengo entendido que tuvo una ocupación que parecería que no podía acreditarse. El Departamento Administrativo de la Función Pública conceptuó que los tres años acreditados como experiencia eran requisito optativo para ser nombrado a falta de título profesional".

¿Cómo me opongo a la mayoría? Un salvamento de voto no invalida la decisión



El caso de Carvajal fue cuestionado porque, como lo denunció la congresista Sánchez, la funcionaria tiene un título como técnico en diseño de moda otorgado por la Escuela de Diseño y Mercadeo de Moda Arturo Tejada Cano, tras cursar seis semestres.



"A pesar de no cumplir con el requisito de tener un título profesional, desde el 2 de noviembre de 2022 es la Segunda Secretaria de Relaciones Exteriores del Consulado de Colombia en Barcelona (España). Tiene funciones de cónsul y su sueldo, sumando la asignación básica y la prima especial que se entrega para ese cargo, es de 4.046 dólares. Unos 19 millones 600 mil pesos colombianos", dijo la congresista en su intervención.



Andrés Camilo Hernández, como cónsul en México, se suma a la lista de nombramientos que se ha cuestionado. En su momento se criticó que supuestamente no tenía título profesional, aunque sí lo tiene como comunicador social y periodista.



El canciller, quien ha defendido en varias oportunidades esta designación, explicó: "El Departamento de la Función Pública conceptuó que carecía de experiencia para el cargo nominado, pero con su nombramiento no se violó ninguna norma legal porque al acreditar su condición de comunicador social con título profesional se cumplió cabalmente con los requisitos exigidos por la ley para su nombramiento".



Resaltó que en México han destacado la labor de Hernández por su atención al problema que tienen los colombianos para ingresar a ese país. "Hay que partir de la base de que a la gente hay que darle la oportunidad si cumple los requisitos", concluyó.



Canciller Álvaro Leyva en el debate de moción. Foto: Cancillería

Leyva insistió en que en los nombramientos que se han realizado no han estado por fuera de la ley. Por otro lado, respondió sobre los cuestionamientos de por qué se ha disminuido el nombramiento de personas con carrera diplomática. Fue uno de los principales reclamos de diversos congresistas.



"El requisito para ser nombrado en la diplomacia de Gustavo Petro es estar investigado por la justicia o quemar candidatos como Guanumen y compañía", dijo por ejemplo Hernán Cadavid, del Centro Democrático.



"Claro que hemos aumentado profesionales de la carrera en la participación de embajadores, hemos llegado casi al 40%", aseveró por su parte el ministro.



Igualmente, manifestó que por el sistema de rotación que hay en los cargos diplomáticos hay momentos en los que los porcentajes no se pueden mantener. "Para sostener el 50% habría que nombrar a los embajadores desconociendo que tienen que regresar a los cuatro años y pueden ser trasladados después de un año", concluyó.

Por último, invitó a los congresistas a que hagan un equipo con él para determinar qué papel tendrán los parlamentarios en lo que él denominó como las "nuevas reglas universales" de la política exterior.



El próximo 18 de abril se realizará la votación del debate de moción de censura para determinar si Leyva sale del cargo. Sin embargo, varios congresistas señalan que el ambiente está a favor del ministro.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA