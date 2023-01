El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, dio su opinión sobre la controversia por la exigencia sobre el vestuario para los funcionarios de la entidad, que, entre otros puntos, señala cómo deben llevar las mujeres el pelo y el color de las uñas.



(Lea también: No son del 'team tenis': ¿por qué no los pueden usar miembros de la Cancillería?).

"Sobre el vestuario en la Cancillería: Con María Mercedes Carranza introduje en la Constitución el artículo sobre el libre desarrollo de la personalidad", dijo Leyva en la mañana de este miércoles a través de un trino de la cuenta oficial del ministerio. "Así, no soy quien diga cómo debe vestirse la gente. Prevalece sí lo que la recta razón y el buen comportamiento indiquen", argumentó.



Leyva se encuentra en Davos, Suiza, en el Foro Económico Mundial acompañando al presidente Gustavo Petro.

El Ministro respondió así a la controversia se vive en Colombia por el pedido del ministerio a sus funcionarios para que adopten un código de vestimenta en el que a las mujeres se les pide "un maquillaje discreto y natural, sin tonalidades muy fuertes".



Asimismo, piden a las funcionarias "conservar un peinado sencillo, usar en las uñas colores sencillos y evitar llevarlas demasiadas largas".



(Puede leer: ¿Puede el Gobierno decidir cómo las mujeres deben pintarse las uñas?).



La situación sorprende porque se trata de una petición que iría en contravía del desarrollo de la libre personalidad, según pronunciamientos de la Corte Constitucional.



Y, además, porque no tiene en cuenta las diversas comunidades étnicas existentes en Colombia y que incluso hoy trabajan en la Cancillería. Es el caso, por ejemplo, de la

Leonor Zalabata Torres, quien pertenece al pueblo arhuaco y es actual embajadora de Colombia ante la Organización de Naciones Unidas, ONU.



La determinación también es contraria a sentencias del alto tribunal que en ocasiones similares han protegido a los ciudadanos a quienes, por ejemplo, se les prohibía entrar a dependencias.



Esto le ocurrió a una persona en Neiva (Huila), quien por ir vestido con bermudas no pudo acompañar a su madre a consultar sobre un proceso de ejecución fiscal, adelantado por la alcaldía de ese municipio.



Los vigilantes impidieron su ingreso a las instalaciones, luego de invocar el contenido de la Circular 007 del 2016. En este documento se imparten instrucciones para restringir el acceso a las personas que visten “pantalonetas, camisetas sin mangas, franelillas, bermudas, chanclas o gorras”.



La Corte Constitucional estudió a fondo el tema y legisló. Enfatizó que "los objetivos perseguidos por la entidad municipal no están prohibidos a la luz de la actual Constitución", pero que se deben priorizar los fines esenciales del Estado que está llamado a “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”.

Otro de los casos que se asemeja a este panorama son las recurrentes tutelas que han interpuso ciudadanos a nombre de sus hijos, menores de edad, para que los manuales de convivencia no les impongan un estilo personal determinado.



El alto tribunal ha recordado en múltiples ocasiones que a los jóvenes se le viola su derecho al libre desarrollo de la personalidad en el ámbito de la educación básica y media, cuando “se les impide en forma irrazonable alcanzar o perseguir aspiraciones legítimas de su vida o valorar y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia y permiten su realización como seres humanos”.



A pesar de los pronunciamientos constitucionales que ha habido sobre el tema, ahora llega este código de vestimenta de la Cancillería.



En este, el ministerio de Relaciones Exteriores argumenta que la dependencia fomenta "la diplomacia y prácticas que permiten el reconocimiento institucional en diversos escenarios nacionales e internacionales".



En este documento la entidad expresa, además, que tienen la misión de "proyectar una imagen seria, profesional y acorde con la misión".



Según José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, "si este código de vestimenta representa solo sugerencias no hay ningún problema, sin embargo, si se trata de obligaciones que impone una norma ya se habla de una contrariedad al derecho del libre desarrollo de la personalidad consagrado en la Constitución".



El expresidente de la Corte Constitucional enfatizó que los ciudadanos no pueden tener instrucciones impuestas en materia de vestuario y arreglo, pues se puede estar violando el principio de un derecho fundamental.



Otros analistas consultados por EL TIEMPO explican que, si bien el documento circuló entre los funcionarios de la Cancillería con el carácter de informativo, se subraya que el canciller Álvaro Leyva en su discurso de presentación enunció que "todos los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores somos ministros y ministras".



Es natural que con esta presentación en la que pone el ejemplo del superior, todos los trabajadores piensen que deben acatarla.



