Las polémicas que rodearon la gestión del canciller Leyva, quien fue suspendido

El canciller Álvaro Leyva fue suspendido provisionalmente por tres meses por la Procuraduría por la polémica licitación de los pasaportes. Este caso, por el que fue criticado en múltiples ocasiones por distintos sectores del país, le ha dejado por fuera del cargo por el lapso que estableció el Ministerio Público.



La licitación fue el principal centro de críticas y es que aunque ya estaba todo listo para poder concretar la contratación el año pasado, al final se terminó cayendo por instrucción de Casa de Nariño, ya que el presidente Petro indicó que en su gobierno no se adjudicarían contrataciones de un solo oferente, a pesar de que la ley lo permite.



Para este proceso, la empresa Thomas & Greg –que ha tenido el contrato para suministrar los pasaportes en los últimos 17 años– era la única que cumplía con los requisitos. Aunque desde un inicio hubo polémica porque las otras empresas interesadas indicaron que el pliego de condiciones favorecía a esa firma.

El secretario general, José Antonio Salazar, quiso adjudicar el contrato, pero al final Leyva retomó el proceso y, a pesar de que la Procuraduría advirtió que ya se habían surtido todos los pasos legales, se desistió.



Para evitar el desabastecimiento de las libretas, la Cancillería le entregó por un año más el contrato a Thomas & Greg bajo la urgencia manifiesta que declaró Leyva y ahora están adelantando los pasos para abrir de nuevo la licitación.



Ahora bien, los nombramientos en las embajadas también han sido un motivo de polémica y de críticas para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y es que varios de ellos no han contado necesariamente con la bendición de Leyva. El más controversial –y que le causó problemas en el interior de la Cancillería– fue el de Armando Benedetti, exembajador en Venezuela.

Como lo contó EL TIEMPO en su momento, Benedetti llegó al ministerio por el primer mandatario, pero su relación con Leyva estaba rota. La comunicación fue nula entre los dos y en el interior de la cartera siempre señalaron que el exembajador era una “rueda suelta”. Más de una vez no reportó sus salidas de Venezuela y en Caracas estaba siendo una figura incómoda. Tanto al Presidente como al canciller se les ha cuestionado que no se ha mejorado el número de nombramientos de carrera, como se prometió.



Desde la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo) han hecho reiterados llamados para que se hagan nombramientos más idóneos y han denunciado que “(la) Cancillería ha reproducido exactamente las mismas lógicas de Gobiernos anteriores frente a los nombramientos a dedo. Desde el 7 de agosto de 2022, se han producido 55 nombramientos a dedo, sin ninguna indicación de que esta práctica cesará pronto”.

Constantemente, también se le cuestionó que la prioridad que el canciller les dio a los temas de paz hizo que se descuidaran otros aspectos para que el interior del ministerio funcione. Por ejemplo, Unidiplo ha señalado una crisis en las oficinas consulares porque, según denuncian, no hay un software estable y esto les impide adelantar los trámites consulares.



Ahora bien, recientemente el liderazgo del canciller Leyva también se cuestionó en medio de la tensión diplomática que hubo entre Colombia e Israel.



“El Ministerio de Relaciones Exteriores, que debió tener un rol principal, tuvo uno secundario. Estuvieron relegados a las opiniones del Presidente. Lo que pasó muestra un debilitamiento estructural de la cabeza de las Relaciones Exteriores, que es el canciller Álvaro Leyva”, le dijo a EL TIEMPO en su momento Luisa Lozano, directora del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.



“¿Colombia tiene canciller? ¿Colombia tiene Cancillería?”, cuestionó en ese entonces la senadora de la Alianza Verde Angélica Lozano, quien se sumó a las críticas porque las publicaciones del Presidente reemplazaron los canales oficiales que utiliza la Cancillería en este tipo de casos.



El senador Humberto de la Calle, por su parte, agregó: “Este asunto podría resultar incómodo para Leyva, un individuo con una destacada trayectoria al que desde la Presidencia le están quitando contrataciones, cambiando los comunicados y reubicando el manejo de esta crisis global de San Carlos a Nariño. Sin embargo, como dicen, donde manda capitán...”.



Como lo reseñó el congresista, esa no fue la primera vez que una decisión del jefe de Estado terminó enredando la labor interna del Ministerio de Relaciones Exteriores y, de paso, generando malestar entre los funcionarios en el interior del Palacio de San Carlos.



Una persona que trabaja en la cartera indicó que la molestia no solo fue con Presidencia, sino también con Leyva. Señalan que faltó liderazgo para construir una respuesta que estuviera alineada con la postura del Presidente, quien ha insistido en que debe cesar la ocupación de Palestina, Estado que Colombia reconoció en el 2018.



