Las peleas del Canciller más controversial de las últimas décadas

Desde que llegó al cargo, el canciller Álvaro Leyva se encargó de dejar claro que en su gestión como encargado de las relaciones exteriores iba a priorizar los temas de paz, un asunto en el que tiene amplia experiencia, pues ha sido reconocido por décadas como mediador en los distintos diálogos de paz del país.



“Será el encargado de llevar las banderas de la paz a las ciudadanas y ciudadanos de Colombia”, escribió la Cancillería cuando el presidente Gustavo Petro lo posesionó el día que llegó a Casa de Nariño.



Sin embargo, esa prioridad que le ha otorgado a los asuntos de paz, y su falta de experiencia en formulación de política exterior, según analistas consultados por este diario, hicieron que otros frentes quedaran descuidados y de paso, que al interior de la Cancillería se tuviera la recurrente queja de una falta de liderazgo y dirección por parte de la cabeza del Ministerio.



La medida de suspensión de la Procuraduría contra el canciller Leyva es el resultado del escándalo de los pasaportes, que fue el que más golpeó su desempeño como canciller. Pero hubo otras controversias y críticas que rodearon sus días en el Ministerio.



Una de las más recientes tuvo que ver con el papel secundario que tuvo Leyva cuando estalló la guerra en la Franja de Gaza en octubre del año pasado.



El canciller Álvaro Leyva y su hijo Jorge Leyva. Foto: Archivo particular

“¿Colombia tiene canciller?”, se preguntó en su momento la senadora Angélica Lozano ante el protagonismo que tuvo el presidente Petro en dicha coyuntura y la posterior tensión diplomática que hubo entre Colombia e Israel y que permanece hasta hoy.



Para Luisa Lozano, directora del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana, esa crisis que se vivió en la Cancillería luego de que tuvieron que cambiar su posición de rechazo a los ataques de Hamás por la postura de defensa hacia Palestina que asumió el presidente Gustavo Petro, dejó en evidencia los problemas de liderazgo en el Ministerio de Relaciones Exteriores.



“Ese fue un fallo muy grande. Lo he dicho: a la Cancillería le falta cabeza. En su momento fue el Presidente el que se encargó de esos asuntos. Tuvimos una Cancillería dormida que no reaccionó a tiempo. Eso marca lo que es un buen canciller, él tuvo un papel secundario en las grandes crisis internacionales que tuvo que afrontar Colombia”, asegura Lozano.



En la Cancillería, en su momento, hubo molestia y señalaron que faltó liderazgo para construir una respuesta que estuviera alineada con la postura del Presidente, quien ha insistido en que debe cesar la ocupación de Palestina.



Ahora bien, otro aspecto que levantó críticas para Leyva fueron algunos nombramientos en las embajadas, aunque no necesariamente todos contaron con su bendición, pues venían desde Presidencia.



El más controversial –y que de paso le causó problemas en el interior del Ministerio– fue el de Armando Benedetti, exembajador en Venezuela.



Como lo contó EL TIEMPO en su momento, Benedetti llegó a la Cancillería por el primer mandatario, pero su relación con Leyva estaba rota. La comunicación fue nula entre los dos y en el interior de la cartera siempre señalaron que el exembajador era una “rueda suelta” que Leyva no pudo parar.



“Él mismo dice (Armando Benedetti) yo soy un drogadicto… ¿A ustedes les parece que esa puede ser una buena fuente? Por eso salimos a las velocidades y en tres horas se cambió”, dijo cuando el presidente Petro anunció la salida de Benedetti del Gobierno.

Álvaro Leyva durante su más reciente intervención en el Consejo de Seguridad. Foto: ONU

“Es un canciller que será recordado más por sus escándalos, que por los logros como tal”, agrega Lozano, quien a pesar de las críticas destaca que un aspecto positivo fue su cumplimiento en organismos internacionales con la agenda de paz total que impulsa el jefe de Estado.



“El canciller Leyva le ha respondido al Presidente en los organismos multilaterales. Por ejemplo, lo hizo en el Consejo de Naciones Unidas cuando llevó temas del conflicto armado”, dice la analista.



Esto último, si bien le generó críticas porque llevó a ese escenario la tesis del supuesto “entrampamiento” a la paz, también le trajo resultados, pues en abril del año pasado pidió ante el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (Onu) en Nueva York crear una comisión para investigar esa situación. Tres meses después, la exministra de Relaciones Exteriores de Chile, Antonia Urrejola, fue nombrada para indagar los obstáculos a la implementación del acuerdo de paz de 2016.



Si bien en el Palacio de San Carlos son conscientes de que la paz es importante en la agenda internacional, insisten en que tanto énfasis en esto hizo descuidar otros aspectos internos.



Fuentes de la Cancillería le dijeron a este diario que esperan que esta decisión del Ministerio Público le ponga el acelerador al cambio del canciller.



“Sus problemas de gestión han hecho que se retrasen los procesos importantes que son los de la política exterior”, dijo un funcionario. También agregó que la persona que se elija para reemplazar por ahora a Leyva debe conocer del manejo de la política exterior, relaciones internacionales y de diplomacia.



“Necesitamos a alguien que pueda poner a marchar el Ministerio como un todo, que sepa planificar hacia donde queremos llevar la política exterior y que pueda llevar a cabo este plan de acción con una estrategia concreta”, concluyó.

REDACCIÓN POLÍTICA

