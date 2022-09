El ministro de Relaciones Exterior de Colombia, Álvaro Leyva, reveló en la mañana de este viernes la postura que tomará el gobierno de Gustavo Petro frente al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua. "Lo que ha hecho Ortega es una barbaridad" frente a sus opositores, "los ha tratado a las patadas", dijo el canciller.



Colombia va a censurar a Nicaragua en Ginebra. "Vamos a firmar una resolución condenando la violación de los derechos humanos allí", dijo Leyva. "No nos vamos a quedar cruzados de brazos", explicó. "El Estado colombiano y el presidente Petro manifiesta claramente que de ninguna manera estamos con el señor Ortega".



¿Por qué Colombia no asistió a sesión de la OEA?

El canciller Álvaro Leyva explicó, en la mañana de este viernes en La W, la decisión de dejar la silla vacía que dejó Colombia durante la sesión de la OEA del pasado 12 de agosto para condenar las violaciones a los Derechos Humanos del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.



Hace unos días, la cartera que lidera Leyva publicó un comunicado en el que apuntó que “la ausencia de Colombia en la citada reunión se debió tanto a razones estratégicas como humanitarias y no ideológicas. La ventana de oportunidad para una acción humanitaria de envergadura en Nicaragua coincidió con la votación de ese días”.



El periodista Daniel Coronell preguntó si la ausencia tuvo que ver con el derecho a la pesca de las comunidades raizales de San Andrés en aguas que la Corte de La Haya declaró nicaragüenses.



El canciller Álvaro Leyva. Foto: Eliana Aponte

A esto, Leyva respondió: "Fue una razón absolutamente humanitaria. Se ha querido mezclar con el litigio que se tiene con Nicaragua, pero el obispo encarcelado no tiene nada que ver con las decisiones de la Corte Internacional de Justicia", manifestó.



Luego dijo: "Este Gobierno, desde el comienzo, habla de la paz total inclusive más allá de las fronteras. Ahí está el caso de Venezuela a la vista de todo el mundo, ha sido aplaudido. Lo que se ha venido haciendo en Cuba, no solo con relación al inicio del proceso con el Eln, sino reivindicando un poco el papel de Cuba que ha sido el territorio de la paz para Colombia".



El canciller afirmó que se dio "una circunstancia" la cual señaló "que podía haber un camino para tratar de aterrizar al señor Ortega".



Leyva condenó que lo que sucede en Nicaragua "es el colmo" e hizo una recapitulación de lo que sucedió:



"La situación que se presentó fue una coyuntura que se dio gratuitamente porque los medios lo dicen: el 13 de agosto hubo esa sesión extraordinaria del consejo permanente. Algún medio dice que el lunes anterior el presidente Petro se estaba posesionando y yo estaba presidiendo una delegación en Cuba. Esta fue una sesión extraordinaria que tuvo lugar el 13 de agosto cuando nosotros estábamos viajando a Cuba ese día. No había decisiones respecto a cómo iba a ser la representación de Colombia en la OEA".

Facebook Twitter Linkedin

Daniel Ortega es el presidente de Nicaragua y uno de los principales aliados de Nicólas Maduro. Foto: Agencia EFE

"De alguna manera se presentó una coyuntura porque interpretamos que era el momento de llamarle la atención al señor Ortega. Estamos convencidos de que las cosas de orden publico no se pueden tratar a las patadas metiendo a los enemigos a la cárcel. Esto ha sido una barbaridad", expuso.



"Siempre se señaló en la misma OEA que no se debían cerrar los caminos, entonces ¿qué mejor oportunidad", dijo el canciller y aclaró "que no se piense que estamos mezclando una actitud llena de principios con el caso del litigio en La Haya. De ninguna manera".

¿Colombia tiene algo que ver con la mediación para liberar a 21 presos políticos?

EL TIEMPO reveló en exclusiva hace un par de semanas que el Gobierno Nacional está construyendo una nueva estrategia frente a Nicaragua en dos temas de enorme trascendencia: la situación interna de derechos humanos de ese país y los casos entre las dos naciones ante Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.



Estas, en concepto de una fuente de absoluta credibilidad de la Casa de Nariño, serían las razones por las que Colombia no asistió a dicha sesión. “Varios líderes del continente están muy preocupados por lograr la liberación de dirigentes de oposición actualmente detenidos”, le dijo la fuente a EL TIEMPO, en su momento, que indagó el por qué de la ausencia de Colombia en esa cita crucial.



“Algunos de ellos consideran que el presidente Gustavo Petro podría interceder con Daniel Ortega para lograr ese propósito”, argumentó. "Absolutamente es así", dijo Leyva, confirmando así la primicia de este diario. Manifestó además la preocupación del gobierno Petro por la situación de los detenidos en Nicaragua.



Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Nicaragua hay 180 presos políticos encarcelados en condiciones inhumanas. Hasta ahora, las peticiones para que Ortega ceda han sido infructuosas.



