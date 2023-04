Durante el debate de moción de censura contra el canciller Álvaro Leyva, el miércoles, el representante Andrés Forero (Centro Democrático) cuestionó al ministro porque no reportó un posible conflicto de interés debido a una empresa que tiene su familia.



(Puede leer: La defensa del canciller Leyva a los cuestionados nombramientos diplomáticos)

Se trata de Portulive Consulting LLP, una compañía constituida bajo las leyes de Inglaterra, en el Reino Unido, e incorporada en Londres con el número OC430757 de Companies House.



La empresa se dedica, según lo constata su página oficial, a brindar “servicios legales de extranjería, especializada en servicios para la obtención de segundas nacionalidades en Europa para ciudadanos latinoamericanos”.



Dicen que también ayudan a obtener “la nacionalidad portuguesa por origen sefardí, golden visa en diferentes países europeos, nacionalización y obtención de residencia en España, Francia, Italia y otros países de la Unión Europea”.

Facebook Twitter Linkedin

Canciller Álvaro Leyva en debate de moción de censura. Foto: Cancillería

EL TIEMPO consultó en The Gazzete, la página oficial de registro público del Reino Unido, y constató que la compañía fue creada el 18 de febrero del 2020. Además, entre sus miembros directivos están María Rosario Valenzuela, esposa del canciller.



Ella, según los documentos, aparece registrada como miembro desde la fecha de la creación de la empresa y en este momento su rol es “activo”. Bajo esta misma categoría aparece María Angélica Leyva Valenzuela, hija del ministro de Relaciones Exteriores. Su vinculación como miembro se dio desde el 8 de noviembre de 2021 y su estado sigue siendo “activo”.



(Además: Racero califica de ‘intento de toma’ protesta en medio de moción contra Leyva)

Facebook Twitter Linkedin

Así aparecen los registros de los miembros de la compañía. Foto: The Gazette

Por otro lado, el portal oficial de Portulive señala que el hijo del canciller Jorge Leyva Valenzuela, exembajador de Colombia en Noruega, es el director general.

Facebook Twitter Linkedin

Jorge Leyva Valenzuela es el director general de Portulive. Foto: Portulive

La empresa tiene todos sus asuntos en regla. Pero el representante Forero cuestiona que Leyva, la máxima cabeza de los asuntos diplomáticos y migratorios de Colombia, no declaró frente a esa empresa de su familia ningún conflicto de interés o impedimento.



Sus críticos preguntan además si una compañía ligada directamente a la familia del Ministro de Relaciones Exteriores de Colombia podría o no tener mejores chances de éxito en sus gestiones ante las autoridades migratorias de cualquier país o incluso para ampliar su portafolio de clientes. También reparan el hecho de que el Canciller no haya anotado ese asunto al asumir el cargo.

Este diario verificó el documento que se diligenció el pasado 5 de agosto de 2022, dos días antes de la posesión del presidente Gustavo Petro.



En el apartado de conflictos de interés, el canciller registró la información de su cónyuge y ante la pregunta “los intereses personales de mi cónyuge o compañero o compañera permanente son susceptibles de generar una posible situación de conflicto de interés frente a la labor o actividad que desempeño”, marcó la casilla del no.



Sobre la pregunta de si tiene parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con intereses personales susceptibles de generar conflicto de interés, el funcionario de nuevo respondió que no. Tampoco puso la información de sus hijos.

Facebook Twitter Linkedin

Este es el documento que reportó el canciller Leyva. Foto: Función Pública

Al ser cuestionado por esto, Leyva, tras salir del debate, aseguró: “Mi hijo tiene 54 años, entonces usted comprende... Él, que haga lo que se le dé la gana, de tal forma que si hay alguna duda pues por qué no hacer una comisión de investigación. A mí me pueden hurgar por encima y por abajo y la verdad es que estoy absolutamente tranquilo en esas materias”.



Al final del documento se evidencia que el funcionario escribió que los "potenciales conflictos personales de interés" que tiene son la "participación en estudios y conceptos relacionados con el Galeón San José".



Aura Saavedra REDACCIÓN POLÍTICA

Rafael Quintero UNIDAD DE DATOS

Más noticias de Política

- Presidente Petro, entre los 100 más influyentes del 2023 de la Revista Time- Reforma: otra vez, Gobierno no cumple peticiones de Liberales, U y Conservadores

- Reforma de la salud: Conservador alerta acogida de solo 27% de sus proposiciones