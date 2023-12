Álvaro Leyva: esto fue lo que declaró el canciller sobre sus ingresos y bienes en 2022

El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, ha vuelto a sonar en los últimos días por la accidentada licitación de los pasaportes y la decisión del Consejo de Estado y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca de declarar la nulidad de cuatro desginaciones que había nombrado en el consulado en Sevilla, la Misión de Colombia ante la OEA y la representación ante Estados Unidos.

Sobre lo primero, ha habido una seria discusión ante la opinión pública, que ya ha involucrado al director de Asuntos Jurídicos de la Cancillería, Juan Carlos Losada Perdomo, y a Jorge Leyva Valenzuela, el hijo del Canciller. Y la firma Thomas Greg, que había resultado ganadora en la licitación, anunció una demanda de más de 117 mil millones de pesos en contra del Ministerio por la resolución que tumbó el proceso público.

La declaración de bienes e ingresos de Álvaro Leyva

El canciller Álvaro Leyva, en compañía de algunos funcionarios del Gobierno, incluida la cónsul Vilma Velásquez, dio apertura oficial a la nueva sede del consulado de Colombia en Haití. Foto: Cancillería

Dos días antes de que se posesionara el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro, el 5 de agosto de 2022 a las 7:50 p. m., el ministro Leyva reveló su declaración de bienes y conflictos de intereses, algo que es de obligatorio cumplimiento según las leyes 2013 de 2019, 1437 de 2011, 734 de 2002 y 2003 de 2019.

Para ese momento, el concepto total por ingresos, bienes y acreencias reportado por el canciller fue de 273.970.000 (doscientos setenta y tres mil novecientos setenta mil pesos).

En el documento no detalló de dónde provienen sus ingresos ni a qué bienes se refiere, pero sí aclara que no participa en ninguna junta, consejo, posición directiva, corporación, sociedad o asociación, y que no tiene ninguna actividad económica privada.

En otro apartado, señaló que no tiene ningún "pariente de hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil con Intereses personales que son susceptibles de generar una posible situación de conflicto de interés

frente a la labor o actividad que desempeño".

Aseguró que no tenía ningún fideicomiso en Colombia o en el exterior, que tampoco hizo alguna donación en el último año y que no tenía ninguna inversión nacional o extranjera.

El único conflicto de interés que escribió fue la "participación en estudios y conceptos relacionados con el Galeón San José", aunque no entregó más detalles.

