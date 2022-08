El canciller designado, Álvaro Leyva, se refirió sobre el proceso de reactivación del diálogo y mediación con el Eln.



Al termino del encuentro del presidente electo Gustavo Petro con la Nunciatura Apostólica este jueves, Leyva insistió en que el propósito del gobierno entrante es consolidar un acogimiento de las bandas criminales a la justicia y la 'paz total'.



Asimismo, mencionó que se dará una reapertura paulatina de la frontera con Venezuela. Este es un propósito que está en la mira del gobierno Petro, pero el canciller dijo que "hay que normalizar las relaciones" para que los venezolanos y colombianos que se encuentran en el país vecino puedan tener un "paso tranquilo".



"Una cosa es sometimiento y otra cosa es el acogimiento donde hay unas propuestas y ellos (las bandas criminales) verán si se acogen o no; es algo diferente. Entonces finalmente se acogen a la terminación del diálogo y se acuerde. Naturalmente eso es algo que está por desarrollarse, no es que haya una partitura", afirmó a los medios el canciller.



Leyva acompañó este jueves al presidente electo a un encuentro con la Nunciatura Apostólica que se mantuvo en privado; sin embargo, el canciller del gobierno Petro reafirmó que la Iglesia Católica se ha mantenido dispuesta a contribuir en el proceso de mediación con bandas criminales.



"Ellos están dispuestos a colaborar en todo. Hay una tradición respecto a los diálogos con el Eln y el proceso que llevan en la costa pacifica y otros sitios del país que son altamente complicados, pero la iglesia siempre ha estado permanentemente", indicó.

Disidentes de las Farc, en la alcaldía de Tibú. Foto: Tomado de redes sociales

El canciller designado para el próximo cuatrienio también aseguró que reciben de buena forma los recientes pronunciamientos que han hecho disidencias de las Farc, en la perspectiva de estar dispuestos a entablar un diálogo con el gobierno entrante de Gustavo Petro.



Es miércoles (03 de julio) se conoció un comunicado en el que las Farc-Ep comunicaron que están abiertos a una salida del conflicto a través de la mediación.



"Las Farc-Ep nos hemos planteado, por concepción y convicción, la solución política a la violencia desatada por el Estado, por tal motivo invitamos al nuevo gobierno (...) para que en común acuerdo creemos un clima propicio para un acuerdo de cese al fuego bilateral", expresó el "Estado Mayor".



Sobre esto, Leyva afirmó que el principal propósito es establecer la 'paz total' para que ninguna banda criminal o miembros de crimen común no se queden por fuera del proceso de acogimiento.



"Se busca la tranquilidad pública y la recuperación de las regiones. Todo esto se manifiesta y obviamente hay un eje que está en todos los diálogos atravesados en el país, que es el tema del narcotráfico", concluyó Leyva, quien aún no confirma que Laura Gil sea designada como su vicecanciller.



Finalmente, se conoció que al término del encuentro con la Nunciatura Apostólica, Petro se viajará a la Sierra Nevada de Santa Marta donde tendrá un momento simbólico con los mamos de la sierra antes de la posesión del 7 de agosto.

REDACCIÓN POLÍTICA