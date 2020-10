Duro llamado de Duque por versión de Farc en crimen de Gómez Hurtado

El presidente Iván Duque durante el acto de posesión de Jorge Enrique Ibáñez como magistrado Corte Constitucional fue contundente al expresarse sobre el anuncio de las Farc de aceptar su responsabilidad en el crimen del dirigente conservador Álvaro Gómez.



El mandatario dijo que aprovechaba el escenario para hacer unas reflexiones relacionadas con la justicia y con hechos sucedidos en el país en los últimos días.



Dijo que todos los colombianos queremos la construcción de la paz con legalidad y una paz genuina marcada por los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición.

En ese sentido, destacó que la verdad tiene que darse en las instancias correspondientes. "La verdad no es de declaraciones, ni de comunicados, ni de micrófonos. La verdad se expresa ante la autoridad competente", dijo.



"Si bien se han hecho proclamaciones de hechos deleznables como el cruel crimen de Álvaro Gómez Hurtado y que quienes se lo atribuyen señalan que su juez competente es la justicia transicional, también es importante que atiendan su llamado y se presentan ante ese tribunal, pero que tengan claro que eso no limita la capacidad de actuación de la Fiscalía", dijo el jefe de Estado.



Duque dijo que ese organismo también"tiene la competencia de investigar las conductas de quienes no se sometieron a la justicia transicional y que pertencían también al Secretariado que ahora se proclama la autoría de ese crimen".



​Según el jefe de Estado, la verdad tendrá que cotejarse en el principio de la colaboración armónica y que lo que se atribuya ante la justicia transicional, que la JEP lo investigue, pero que "la Fiscalía también siga manteniendo sus competencias"



Para Duque, hay miembros del Secretariado que no se presentaron ante la justicia transicional, y a eso hay que sumar que tampoco "se puede desechar ninguna de las hipótesis instructivas" hasta la fecha.



"No corramos riesgos donde con atribuciones de responsabilidad se esté buscando afectar la verdad material, la verdad real, no la verdad ocasional", agregó.



Duque dijo que ante este crimen los colombianos "queremos la verdad completa", que no se deseche ninguna de las hipótesis y que únicamente sea en virtud de la colaboración armónica y de la confrontación probatoria como se puedan esclarecer los hechos.



El mandatario reiteró que quienes se atribuyan responsabilidades y nos las prueben estarán sujetos a sanciones drásticas y proporcionales por intentar obstruir la justicia.



"En lo que tiene que ver con justicia y reparación, quien pretenda atribuirse un crimen de lesa humanidad (...) y si se verifica, también debería, para no revictimizar a quienes han sufrido tanto dolor, estar primero con la actitud gallarda de salir de la representación política", dijo.



Para Duque, como eso no depende de la voluntad individual "esperamos que cualquiera de las formas de justicia aplicable para escenarios de aceptaciòn de responsabilidad por crímenes de lesa humanidad entrañe de suyo que no se pueda ejercer ninguna representación parlamentaria, porque inmediatamente debería perder la connotación de miembro del Congreso".

Para Duque, "No deja de causar sospecha cuando se hacen esas proclamaciones de responsabildiad de momento y tristemente hasta eufóricas, cuando no se ha visto la misma actitud frente a hechos ostensibles, como el reclutamiento de menores".



