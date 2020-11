Duque reitera duda por atribución de ex-Farc en crimen de Álvaro Gómez

El presidente Iván Duque al intervenir este miércoles en el Debate académico sobre las consecuencias de la declaración de las Farc relativas al magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado, en la universidad Sergio Arboleda, volvió a cuestionar el anuncio de las Farc por aparecer ahora a atribuirse ese asesinato.



El mandatario comenzó por agradecerle al exfiscal Néstor Humberto Martínez que haya declarado el crimen de Gómez Hurtado como de lesa humanidad.

“El hecho de haber adelantado esa declaratoria ha mantenido viva la investigación que tiene que llegar a la verdad real, no a la verdad elaborada con propósitos que hoy son bastante dudosos”, dijo el mandatario.



Y a renglón seguido agregó que aparezcan grupos “a adjudicarse semejante magnicidio pero con responsabilidades indeterminadas diciendo que eso fue pensado hace más de 30 años y que quienes participaron ya no están en el mundo terrenal pareciera como una especie de opereta para tratar de construir un petrimetri de sastrería procesal, al servicio de quien sabe quien”.



“Por eso si se adjudican responsabildiades y existe un territorio transcicional, que no lo digan en cartas ni en discursos, que lo digan ante los tribunales con la gravedad del juramento y que al tiempo se sigan las investigaciones en la Fiscalìa”, dijo.



Duque reiteró que hay miembros del secretariado de las Farc que no están en la JEP, por lo que siguen bajo la competencia de la Fiscalía, por lo que no existe traslado de competencias.



Le puede interesar: Durante gobierno Duque se duplicó protesta social: informe Mindefensa

“Y debe también citar a quienes desde el lado trasicional se abrogan el haber sido participantes o conocedores para que se pueda hacer esa confrontación oportuna y eficaz”, agregó.



Duque dijo que la Fiscalía no puede desechar ninguna hipótesis y que quien se autoinculpe debe mostrar en la verdad procesal esos hechos.



“En las competencias que tiene la Fiscalìa, debe agotar todas las pesquisas sobre las hipótesis ampliamente conocidas entre vínculos de la criminalidad, el narcotráfico y de otros actores”, señaló

Los colombianos no podemos quedarnos en verdades con principios de rumor y que además no tienen un sustento hasta ahora demostrado FACEBOOK

TWITTER

Agregó que lo que importa es la verdad real, sobre la que se esperan sanciones que sean eficaces.



“Los colombianos no podemos quedarnos en verdades con principios de rumor y que además no tienen un sustento hasta ahora demostrado”, destacó.



Le puede interesar: ¿Qué pasó en la reunión del Gobierno con Colombia Humana?