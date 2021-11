Alumnos de colegio hebreo ofrecen darles clases de historia a la Policía

Después de la polémica desatada en la Escuela de la Policía Simón Bolívar, en Tuluá, Valle del Cauca, en donde se utilizó simbología nazi en una actividad cultural que tenía como invitada a Alemania, los estudiantes de un colegio hebreo le enviaron una carta a la Policía ofreciéndose para darles clases de historia sobre el Holocausto.



En la misiva, los estudiantes del Colegio Colombo Hebreo, de Bogotá, escribieron que cómo jóvenes descendientes de judíos se sienten en la obligación de manifestarse ante lo que consideraron un craso error.



El presidente Iván Duque rechazó los hechos y dijo que "rodarían cabezas" de la institución. Foto: Archivo particular

"Somos nosotros quienes debemos honrar a nuestros antepasados transmitiendo lo que ellos vivieron y lo que jamás se debe repetir con ningún grupo étnico, cultural y religioso del mundo. Así mismo, sentimos una responsabilidad de corregir estos desaciertos públicamente porque nuestro pueblo ha sido testigo de lo que puede resultar de un error de esta magnitud, de una simple palabra de discriminación o de una apología sacada de contexto", se lee.



De esta manera y resaltando que la educación es fundamental para generar un cambio, manifestaron ponerse a disposición de la Policía para que "de estudiante a estudiante podamos formar a estos jóvenes policías que deben conocer la historia y entender el por qué de nuestra indignación y nuestro dolor al ver una institución nacional honrar un episodio trágico para la humanidad".



Al comienzo se la carta se puede evidenciar su indignación ante el evento que causó el pronunciamiento de las embajadas de Alemania, Israel y Estados Unidos en Colombia, así como el despido del coronel Jorge Bayona, director de la Escuela de Policía Simón Bolívar.



"Presenciamos a través de los medios de comunicación, los hechos sucedidos en la escuela Simón Bolívar de la Policía Nacional en Tuluá sobre el mal llamado “intercambio cultural” con Alemania. Pero no con la Alemania de hoy, sino con la Alemania liderada por Adolf Hitler de hace 80 años, que en ese momento respondía a una ideología racista, xenófoba y antisemita", se lee.



Hasta el momento la Escuela de la Policía Simón Bolívar, en Tuluá, Valle del Cauca, no se ha pronunciado sobre este particular ofrecimiento.



