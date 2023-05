Este viernes a las 7 p. m. el presidente Gustavo Petro se dirigió al país a través de una alocución presidencial para hablar de las reformas sociales -laboral, pensional y de salud- que son iniciativa de su gobierno y que actualmente tramita el Congreso de la República.



"Colombia nuestro país es el país de la belleza, de la reconciliación y de la resiliencia. Un país que apostó democráticamente por el cambio y por la paz. Yo he recibido con humildad y responsabilidad la tarea de ser guardián de la democracia y de la apuesta por el cambio de millones de colombianos", comenzó diciendo el mandatario.



(Además: Gustavo Petro se queja por tasas del Banrepública y hace llamado bancos privados)

Agregó que el cambio es necesario. Y dijo que si bien este país tiene riquezas, hay personas que no tienen acceso a la salud, donde los mayores no tienen pensión y mueren en las calles.

Facebook Twitter Linkedin

Los 10 puntos claves de la reforma laboral Foto: Prensa Mintrabajo

"Las reformas sociales de este Gobierno no son un capricho individual ni de unos pocos, son una necesidad histórica. Una necesidad con la que este Gobierno y yo, en particular, estamos comprometidos", complementó el mandatario.



"Este es un cambio necesario. ¿Por qué no construir reformas entre todos? ¿Por qué algunos las rechazan sin abrir el debate de su necesidad y cómo llevarlas a cabo de la forma más ordenada posible? ¿Por qué algunos se oponen sin preguntarles a quienes llevan años esperando por servicios públicos de calidad? ¿Por qué algunos se oponen sin preguntarle al viejo si sueña algún día con una pensión? ¿Por qué no unirnos todos los sectores y poderes del Estado para luchar contra la corrupción y para velar por la seguridad y la vida digna para todos los colombianos y todas las colombianas?", se preguntó Petro.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro en la alocución presidencial. Foto: Presidencia

(Siga leyendo: Gustavo Petro pone en duda capacidad de mando de líderes del Eln)



El mandatario, además, destacó que Colombia crece económicamente “a pesar de la política del Banco de la República de aumentar las tasas de interés”.



Por esta razón, le pidió a la banca privada que “reduzca al máximo sus tasas de intermediación en los créditos para el sector productivo, incluido el de vivienda”.



En su discurso, Petro también destacó que en su gobierno se están incautando 1,5 toneladas al día de cocaína y está dando a los ilegales "la posibilidad jurídica y política de dejar las armas y la violencia en procesos de justicia transicional y restaurativa, con verdad, muchísima verdad y, sobre todo, con reparación a las víctimas".



(Le sugerimos leer: Gustavo Petro hace llamado a las Fuerzas Militares a combatir las economías ilícitas)



Por último, hizo un nuevo llamado al pueblo para que respalde las reformas sociales. "Nosotros iremos hasta donde el pueblo colombiano quiera y hasta donde el pueblo colombiano decida movilizarse en pro de las transformaciones sociales".



"Hay millones de hombres y mujeres en este país que aguardan con esperanza que estos cambios sucedan y que no les demos la espalda. Como ya he reconocido antes, mi único temor es fallarles y no poder cumplir con los sueños y la esperanza que muchas familias colombianas han depositado en este Gobierno. Es la hora de las familias colombianas. Es la hora de la paz de Colombia. Es la hora del pueblo". concluyó el jefe de Estado.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA