'Garantizaremos el orden durante el paro': presidente Iván Duque

En una alocución realizada en la noche de este miércoles, el presidente Iván Duque se refirió al paro programado para este jueves, 21 de noviembre, por diversos sectores sociales.



El mandatario dijo que el Gobierno respeta la protesta pacífica, pero también las herramientas para garantizar el orden público en todo el territorio. ​

El mandatario aseguró que tenemos problemas en el país que a lo largo de la historia han envejecido mal y que por eso su gobierno trabaja día y de noche para encontrar alternativas y superar los obstáculos.

"Sin embargo, hay unos pocos que ven en este derecho a la protesta una oportunidad de agitación basada en mentiras, que lo único que buscan es generar división entre los colombianos", dijo Duque.



Para el Presidente, ellos se equivocan pues el país "no quiere volver al pasado" y este gobierno "no va a permitir que algunos nos devuelvan a viejas confrontaciones es que ya no tiene ningún sentido".



El mandatario recordó que se está trabajando con los alcaldes, gobernadores y todas las autoridades del país "tomando las medidas necesarias para garantizar el orden público" en todo el territorio nacional.

"Por eso, todos deben tener esta certeza: Al tiempo que reconocemos el valor de la protesta pacífica, también garantizaremos el orden. Y defenderemos con todas las herramientas que nos da nuestra Constitución el derecho de los colombianos a vivir con tranquilidad", enfatizó el mandatario.



Dijo que para eso está la Fuerza Pública, que siempre ha estado lista para proteger la vida, los bienes y la honra de todos los colombianos, sin excepción alguna.



"Mañana (jueves) confiamos en tener una jornada tranquila, en la que triunfe nuestra convicción de que podemos tener diferencias y expresarlas, pero sobre todo convivir pacíficamente", dijo Duque.



POLÍTICA