Alicia Arango, la embajadora de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, no seguirá en el cargo a partir del próximo 1 de julio, según informó La W.



Desde que Gustavo Petro fue electo como presidente el pasado domingo, ya son tres los diplomáticos del gobierno de Iván Duque que han anunciado que no continuarán en sus puestos.



Tras conocerse la noticia de Arango, es importante recordar los nombres de Juan Carlos Pinzón (embajador de Colombia en Washington D. C.) y Luis Guillermo Plata (embajador nacional en Madrid). Estos dos últimos anunciaron que dejarán sus puestos el 6 de agosto.



En ese sentido, el diplomático de Colombia en Estados Unidos le explicó a EL TIEMPO las razones de su determinación: "Yo no estaba ni estaré dispuesto a trabajar con la siguiente administración", señaló Pinzón en referencia al gobierno electo de Gustavo Petro.



Por su parte, Plata anunció su decisión en una carta dirigida al presidente Iván Duque: "Mi agradecimiento infinito con usted, señor presidente, por haberme permitido servir a Colombia en dos oportunidades con dedicación y entrega", manifestó.



POLÍTICA