Alicia Arango defiende nombramiento del hijo de 'Jorge 40'

La ministra de Interior, Alicia Arango, defendió este martes el nombramiento Jorge Rodrigo Tovar, hijo del sanguinario exjefe de los paramilitares Rodrigo Tovar, alias Jorge 40, en la coordinación de la Unidad de Víctimas de su cartera porque considera que profesionalmente está capacitado para el cargo y porque, además, dice ella, “es un convencido de la reconciliación”.



“Soy una convencida que los delitos de sangre no se heredan”, dijo la ministra Arango.



Para ella, “esas personas que le has tocado vivir estas dificultades por tener unos padres que no han actuado con la ley, les toca el triple de duro para poder ser escuchados por parte de una sociedad que los aleja sin ningún motivo distinto a ese”.



“Ese muchacho ya estaba aquí cuando llegué al ministerio y le estamos dando la oportunidad porque es una persona que está convencida de la reconciliación y ha luchado desde que nació para quitarse un estigma de encima que no le pertenece”, explicó Arango.



Ministra del Interior, Alicia Arango, habla sobre el nombramiento de Jorge Tovar.

Rodrigo Tovar Pupo, que se hacía llamar Jorge 40' y actuaba como comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que operaba en los departamentos del Caribe, como La Guajira, Atlántico, Cesar y Magdalena, es uno de los hombres más sanguinarios en la historia de la violencia política en el país.

El perfil de Jorge Tovar

Jorge Tovar Vélez es abogado de la Universidad del Rosario con énfasis en derechos humanos y tiene una especialización en ciencias penales y criminológicas. En el exterior estudió gestión en gobierno y campañas electorales y es magister en dirección pública de la Universidad Menéndez Pelayo de Madrid, España.



Inició su vida laboral en la Alcaldía de Valledupar, luego trabajó en la Oficina Asesora de Paz de la Gobernación del Cesar y en la Organización Internacional para las Migraciones, donde participó en temas relacionados con las víctimas del conflicto armado



En el 2018 trabajó como contratista en la Organización Internacional para las Migraciones, durante 2016 y 1018 fue asesor jurídico fue asesor en la firmas Acavel y trabajó como contratistaBocanegra Bernal Asociados entre el 2015 y el 2018. Ha trabajado asesorando al Congreso y al Ministerio del Interior. Además, es miembro del grupo de Diálogos Improbables de Valledupar.



En diciembre de 2019, el abogado aseguró en un evento público que él “como jóven y como víctima del conflcito armado le doy las gracias a la Policía, al Ejército y al Esmad, quienes dan su vida por defender la nuestra”.



En septiembre del año pasado, durante el evento de la Tercera Cumbre de Diálogo social, Tovar se encontró con Timochenko y su hijo, Joan Rodrigo, se dieron la mano y Tovar dijo: “me comprometí con él (Joan Rodrigo) y con su papá a trabajar hasta el final de mis días para que todos los niños de Colombia puedan crecer al lado de sus padres y nos les toque vivir lo que yo he vivido por culpa de la violencia”.

Jaime Palmera y Jorge Tovar

No ha sido la primera vez que Tovar Vélez mostró un acto de reconciliación, en Julio de 2016 se abrazó con Jaime Palmera, el hermano de alias Simón Trinidad. Los dos participaron en un foro sobre el proceso de paz en el que Tovar dijo que: “Para conseguir la paz solo hay un camino y es el perdón y la reconciliación y por eso estamos hoy juntos trabajando por nuestro país”.



En este vídeo que Tovar publicó hace dos años se reconoció como un líder juvenil víctima del conflcito armado que quiere trabajar por la paz de Colombia.

Nada más gratificante que llevar a cada rincón de mi país por medio de mi experiencia de vida un mensaje de reconciliación y paz. Les deseo una feliz navidad y un 2019 lleno de mucha paz y amor. pic.twitter.com/qE900R6759 — JorgeRodrigoTovarV. (@yoyotovarv) December 19, 2018

Las reacciones que se han generado

Varios sectores políticos han asegurado que el nombramiento de Tovar no se puede tomar no es un gesto de reconciliación con las víctimas y por otro lado, hay quienes aseguran que el abogado ha tenido gestos de paz y que los delitos de sangre no se heredan.



María José Pizarro aseguró que Tovar tiene un gran reto, de reconciliación y dejó una pregunta abierta: ¿Qué piensan las víctimas con su nombramiento?

El Sr. Tovar tiene un enorme reto, esperemos que su gestión sea reconciliadora, que con empatía y respeto acompañe y garantice los de derechos de tod@s las víctimas.



La pregunta es: ¿qué piensan las víctimas con su nombramiento? — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) May 19, 2020

Juan Fernando Cristo dijo que piensa en el sentimiento de las víctimas pese a que el joven no tiene la culpa de los crímenes que haya cometido su padre.

Como víctima del ELN que asesinó a mi padre he estado dispuesto al perdón y la reconciliación. Pero YO NO aceptaría, no entendería, que nombraran a alguien de esa guerrilla o sus parientes para liderar la reparación a víctimas. — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) May 19, 2020

Para Gustavo Bolívar, el hecho de que Tovar defienda a su padre "le quita objetividad"

Ojo. No es q Jorge Tovar no pueda trabajar por ser hijo d Jorge 40. La responsabilidad penal es individual pero “Director de Victimas” es un despropósito.

Tal ve un cargo menos sensible. Además cree q su padre es inocente. Comprensible defender al padre pero le quita objetividad. pic.twitter.com/utngR7ecbw — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) May 19, 2020

Por otro lado, Ernesto Macías aseguró que Tovar Vélez es una Víctima dijo que "Los que regalaron impunidad y curules a los peores crimínales" están criticando el contrato.

Los que regalaron impunidad y curules a los peores crimínales, critican el contrato de #JorgeTovarVélez como asesor de Víctimas de @MinInterior. El hijo de alias “Jorge 40” (no hay delitos de sangre) es víctima de la violencia y defensor de la reconciliación y las víctimas. pic.twitter.com/Q8FHuU018u — Ernesto Macías Tovar 🇨🇴 (@ernestomaciast) May 19, 2020

Los represntantes del partido Farc también se pronunciaron. Victoria Sandino, por ejemplo, le reprochóa Paloma Valencia el haber dicho este lunes que "Uribe no buscaba premiar a los paramilitares cuando firmó la paz con ellos" y calificó como un descaro el nombramiento.

Ayer con mucha vehemencia, la senadora Paloma Valencia aseguró que Uribe no buscaba premiar a los paramilitares cuando firmó la paz con ellos.

Hoy Duque nombra al hijo del paramilitar Jorge 40 como Coordinador de Víctimas del Min Interior. — Victoria Sandino (@SandinoVictoria) May 19, 2020

