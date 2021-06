La respuesta de Alicia Arango a Michelle Bachelet por cifras del paro

La embajadora de Colombia ante la ONU, Alicia Arango, habló sobre el paro nacional y respondió de manera vehemente a la chilena Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que compartió cifras de lo que ha vivido el país durante el paro nacional.



En una intervención ante las delegaciones de los 47 Estados miembros de este órgano internacional, Bachelet mencionó a Colombia en el informe de la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se celebra en Ginebra.



La oficina de la alta comisionada dijo que se han confirmado 56 muertes (54 civiles y 2 policías) ocurridas durante las protestas contra el gobierno de Iván Duque, que empezaron el 28 de abril, y llamó a que se respete totalmente el derecho a la reunión pacífica y alentó a “un diálogo que resuelva la crisis”.



La también expresidenta de Chile solicitó un avance de la justicia para contrarrestar los hechos de violencia. “Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley”, aseguró.



La repuesta de la exministra Arango —quien también se encuentra en Ginebra— no se hizo esperar y dijo que en ese pronunciamiento no se detalló la realidad del país por las protestas y que la cifra que dio la comisionada de personas que han muerto no es la exacta.



“Al respecto tenemos varios temas que se deben aclarar. Primero, el número equivocado de las personas muertas en el paro, porque se ha comprobado a la fecha que hay 24 personas que murieron, pero 19 no murieron por el paro y 11 están en etapa de investigación”, explicó la embajadora de Colombia ante la ONU.



“Cuando la señora Bachelet dice que hay 54 muertos por el paro, se equivoca, y eso le hace daño al país porque el país lo que quiere es la verdad, no seguir trabajando sobre rumores”, especificó la funcionaria. “Tirar números al aire sin ninguna verificación no es justo ni para las víctimas ni para Colombia”, agregó. Y añadió que la implementación de los acuerdos de paz no hizo parte del origen de las protestas.



“Todos sabemos que había algunas personas que pidieron la implementación del acuerdo de paz, pero todos sabemos que las protestas no fueron por este motivo, sino por otros motivos distintos”, aseveró.



La embajadora sostuvo que “ese tipo de inexactitudes lo que hacen es poner en riesgo nuestra institucionalidad y la democracia de Colombia, que es por la que todos debemos luchar”.



“Me gustaría que ella (Bachelet) se sentara a revisar el tema de los acuerdos de paz porque la implementación ha sido con la guerrilla, los grandes líderes de las Farc están ya posicionados, pero estamos trabajando con aquellos que quedaron en el aire, con aquellos que hoy en día no tienen nada”, puntualizó.



Finalmente, Arango indicó que el Gobierno no tiene interés en esconder la realidad que vive el país, pero que tampoco permitirá que se maneje información fuera de la realidad y sin verificar.



