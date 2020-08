Video: 'Me siento huérfana', dice Arango tras decisión contra Uribe

La ministra del Interior Alicia Arango es una de las personas más cercanas al expresidente Álvaro Uribe. Ha trabajo a su lado 10 años y se considera férrea defensora del exsenador.

En medio de un debate de control político, al que fue citada este miércoles por la Comisión Séptima del Senado, la ministra habló sobre el caso del expresidente y señaló que es funcionaria, pero también persona y "tiene sentimientos".



Tengo mi corazón roto hoy. La Comisión Séptima, ustedes saben lo que significa para mí, no solamente por la Comisión Séptima, sino por una persona que me dio la oportunidad de ser su secretaria...



La Ministra, luego de mostrar cómo ha enfrentado el Gobierno la pandemia en el último mes, se despidió así, con la voz entrecortada: "tengo mi corazón roto hoy. La Comisión Séptima, ustedes saben lo que significa para mí, no solamente por la Comisión Séptima, sino por una persona que me dio la oportunidad de ser su secretaria privada durante 8 años, tuve en su campaña y luego he estado muy cerca de él el resto del tiempo. Me siento huérfana en esta comisión. Me duele la situación del presidente Uribe, lo extraño. Soy ministra, pero también soy persona”.

Arango agregó que tiene agradecimientos con el exsenador y que "el Senado perdió a un gran senador, a una persona que no ha hecho sino luchar por Colombia todos los días de su vida".



Durante el debate resaltó tres aspectos que ha hecho el Gobierno en el manejo de la pandemia del coronavirus: el fortalecimiento de los laboratorios; el aumento de pruebas; la aimpliación de infraestructura de UCI.



Asímismo se analizó cómo se está enfrentando la pandemia en Amazonas.

