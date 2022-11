El Gobierno Nacional, al igual que ocurre con la Casa Blanca en Estado Unidos, tendrá un vocero para algunos de los asuntos claves de la administración.



Así se lo confirmaron a EL TIEMPO altas fuente de la Casa de Nariño al destacar que esa es una decisión del propio presidente Gustavo Petro.

Y el encargado de realizar esa tarea será el ministro del Interior, Alfonso Prada, quien debe empezar a ejercerla en algunas semanas. Lo que se quiere por parte del gobierno Petro es centrarse el mensaje y no gobernador con 'ruidos'.



Esto no implicará necesariamente que los ministros u otros altos funcionarios no puedan hacer pronunciamientos públicos o entregar declaraciones cuando lo consideren necesario.



En los últimos días ha trascendido que el propio jefe de Estado ha llamado la atención por las voces encontradas que en cierto momentos se registran entre ministros.



Así las cosas, la tarea de Prada en ese nuevo rol, paralelo al de Ministro, se concretará en centrar el mensaje en algunos temas claves del Gobierno par evitar que eventualmente desde diversas oficinas se den opiniones diferentes o que abran la puerta para generar dudas.



