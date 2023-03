El ministro del Interior, Alfonso Prada, aseguró en la mañana de este miércoles, tras el atentado perpetrado por el Eln en el Catatumbo que dejó nueve militares muertos, que siempre existe la posibilidad de levantarse de una mesa de negociación y de ordenar una ofensiva total.



De hecho, recordó que ya se hizo con el 'clan del Golfo', cuando tras sus constantes acciones violentas se suspendió el cese del fuego bilateral pactado con ese grupo que se había iniciado el 1.° de enero del presente año.



(Además: Petro repudia el ataque con explosivos a militares en el Catatumbo)

"Siempre hay la posibilidad de levantarse de una mesa cuando no hay condiciones para el diálogo o, como ya lo hicimos, suspender un cese y ordenar ofensiva total cuando no hay voluntad real de paz. Repudio nacional debe ser oído por las partes", trinó el ministro del Interior.



El pronunciamiento de Prada lo hizo luego de que el presidente Gustavo Petro llamó a consulta a la delegación de la mesa de diálogo con la guerrilla del Eln, que actualmente adelanta su tercer ciclo en La Habana (Cuba).

Facebook Twitter Linkedin

Delegaciones del Gobierno y Eln firmando la nueva agenda. Foto: Twitter Iván Cepeda

"He convocado a consulta a la delegación del Gobierno en la mesa del Eln, países garantes y acompañantes. Un proceso de paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana", comentó el jefe de Estado.



La oficina del Comisionado de Paz, Danilo Rueda, también repudió el ataque, que dejó varios heridos, y afirmó que la paz se construye con hechos, haya o no haya cese del fuego.



(En otras noticias: Petro sobre palabras del fiscal Barbosa: 'Esta es una verdadera calumnia')



"La continuidad de la violencia beneficia a los intereses del conflicto. El Eln no está escuchando al pueblo: comunidades en toda Colombia quieren la paz con justicia social y que los hermanos dejen de verse como enemigos", agregó.

He convocado a consulta a la delegación del gobierno en la mesa del ELN, países garantes y acompañantes. Un proceso de Paz debe ser serio y responsable con la sociedad colombiana. — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 29, 2023

El atentado, que además dejó varios uniformados heridos, ha sido repudiado desde distintos sectores que coinciden en que la guerrilla no tiene voluntad de paz.



"Ni con atentados con explosivos contra soldados ni con voladura de oleoductos perpetrados por el Eln avanzaremos a la paz. Por el contrario, nos sumiremos más en el precipicio de la violencia. Mi total condena a estos hechos y mis condolencias a los familiares de los soldados", dijo, por ejemplo, el senador Iván Cepeda, quien es uno de los negociadores de paz.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA